Середня зарплата лікаря в Україні у 2022 році буде 24 тисячі гривень, — Зеленський (відео)

За словами президента, оклад медиків уперше за поточний рік зріс удвічі.

З 1 січня 2022 року мінімальна зарплата медичних працівників становитиме 20 тисяч гривень. Про це заявив Володимир Зеленський під час свого послання нардепам.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За його словами, розмір "мінімалки" для звичайних громадян 6 500 гривень є актуальним станом на 1 грудня.

Під час послання Верховній Раді зазначив, що середня зарплата в Україні вперше за 30 років незалежності у доларовому еквіваленті перевищила $500.

Володимир Зеленський також анонсував значне збільшення зарплат медичних працівників.

"Уперше зарплата медиків за рік зросла вдвічі. З Нового року, з 1 січня, вона (зарплата — ред.) становитиме як мінімум 20 тисяч гривень. Середня зарплата лікаря в Україні буде 24 тисячі гривень. Ми вперше починаємо гідно ставитись до лікарів, і не тільки тоді, коли нам це потрібно. І я впевнений, що в наступному своєму посланні я такі самі слова скажу про зарплати наших вчителів", — додав глава держави під час виступу.

[ + – ] Виступ Володимира Зеленського у Раді 1 грудня

Текстову трансляцію виступу президента Володимира Зеленського у Верховній Раді можна переглянути за цим посиланням.

Зазначимо, що своє послання Володимир Зеленський розпочав із результатів референдуму 1991 року, на якому більшість громадян підтримала незалежність України. За словами глави держави, 30 років тому українці здобули незалежну країну, але не змогли здобути незалежність.

Під час виступу у Верховній Раді Володимир Зеленський також анонсував внесення законопроєкту про економічний паспорт українця, за яким на рахунках неповнолітніх громадян накопичуватимуться кошти за використання державних надр.