Средняя зарплата врача в Украине в 2022 году будет 24 тысячи гривен, — Зеленский (видео)

По словам президента, оклад медиков впервые за текущий год вырос в два раза.

С 1 января 2022 года минимальная зарплата медицинских работников будет составлять 20 тысяч гривен. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе своего послания нардепам.

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По его словам, размер "минималки" для обычных граждан в 6500 гривен актуален по состоянию на 1 декабря.

В ходе послания Верховной Раде отметил, что средняя зарплата в Украине впервые за 30 лет независимости в долларовом эквиваленте превысила $500.

Владимир Зеленский также анонсировал существенное увеличение зарплат медицинских работников.

"Впервые зарплата медиков за год выросла в два раза. С Нового года, с 1 января, она (зарплата — ред.) будет составлять как минимум 20 тысяч гривен. Средняя зарплата врача в Украине будет 24 тысячи гривен. Мы впервые начинаем достойно относиться к врачам, и не только тогда, когда нам это нужно. И я уверен, что в следующем своем послании я такие же самые слова скажу про зарплаты наших учителей", — добавил глава государства в ходе выступления.

[ + – ] Выступление Владимира Зеленского в Раде 1 декабря

Текстовую трансляцию выступления президента Владимира Зеленского в Верховной Раде можно посмотреть по этой ссылке.

Отметим, что свое послание Владимир Зеленский начал с результатов референдума 1991 года, на котором большинство граждан поддержало независимость Украины. По словам главы государства, 30 лет назад украинцы получили независимую страну, но не смогли обрести независимость.

В ходе выступления в Верховной Раде Владимир Зеленский также анонсировал внесение законопроекта об экономическом паспорте украинца, по которому на счетах несовершеннолетних граждан будут накапливаться средства за использование государственных недр.