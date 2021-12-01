"Літаки української авіакомпанії UNA обов'язково приземляться в ЄС", — Зеленський

Перший рейс національний перевізник здійснить наступного року. А до 2025 року флот компанії складатиметься з щонайменше 25 сучасних суден.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до 2025 року до складу повітряного флоту національного авіаперевізника UNA (Ukrainian National Airlines) увійдуть 25 літаків. Також у майбутньому планується будівництво нових аеропортів. Про це глава держави заявив у ході щорічного послання до Верховної Ради, у середу, 1 грудня.

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"Уперше за багато років перевізник зможе літати до наших нових регіональних аеропортів, які ми будуємо. Усього наразі ми будуємо їх у 16 містах України", — сказав Зеленський.

Також президент додав, що влада планує побудувати аеропорт міжнародного значення на Закарпатті, між Ужгородом і Мукачево, і два аеропорти на сході України.

"Перший рейс національного перевізника буде у 2022 році. До 2025 року буде сформовано флот — не менше 25 сучасних нових суден. Будуть відкриті регулярні рейси, як внутрішні, так і зовнішні", — заявив глава держави.

Також Зеленський нагадав, що Україна нещодавно підписала з ЄС угоду про "відкрите небо".

"UNA, Ukrainian National Airlines, обов'язково приземлиться в ЄС. Такі плани по-справжньому окриляють", — сказав президент.

Текстову трансляцію послання Зеленського до Верховної Ради можна побачити в спеціальному матеріалі Фокусу.

Раніше сьогодні президент анонсував внесення до парламенту законопроекту про "економічний паспорт українця". Ініціатива дозволить дітям-громадянам України накопичувати на своїх рахунках кошти, одержані за рахунок використання державних надр.

Також глава держави сьогодні внесе законопроект про "множинне громадянство", згідно з яким представники діаспори в США та інших країнах зможуть отримати українське громадянство.