"Самолеты украинской авиакомпании UNA обязательно приземлятся в ЕС", — Зеленский

Первый рейс национальный перевозчик совершит в следующем году. А до 2025 года флот компании будет состоять из не менее 25 современных суден.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что до 2025 года в состав воздушного флота национального авиаперевозчика UNA (Ukrainian National Airlines) войдут 25 самолетов. Также в будущем планируется строительство новых аэропортов. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодного послания Верховной Раде, в среду, 1 декабря.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Впервые за много лет перевозчик сможет летать в наши новые региональные аэропорты, которые мы строим. Всего на данный момент мы строим их в 16 городах Украины", — сказал Зеленский.

Также президент добавил, что власти планируют построить аэропорт международного значения на Закарпатье, между Ужгородом и Мукачево, и два аэропорта на востоке Украины

"Первый рейс национального перевозчика будет в 2022 году. До 2025 года будет сформирован флот — не менее 25 современных, новых суден. Будут открыты регулярные рейсы, как внутренние, так и внешние", — заявил глава государства.

Также Зеленский напомнил, что Украина недавно подписала с ЕС соглашение об "открытом небе".

"UNA, Ukrainian National Airlines, обязательно приземлится в ЕС. Такие планы по-настоящему окрыляют", — сказал президент.

Текстовую трансляцию послания Зеленского к Верховной Раде можно увидеть в специальном материале Фокуса.

Ранее сегодня президент анонсировал внесение в парламент законопроект об "экономическом паспорте украинца". Инициатива позволит детям-гражданам Украины накапливать на своих счетах средства, полученные за счет использования государственных недр.

Также глава государства сегодня внесет законопроект о "множественном гражданстве", согласно которому представители диаспоры в США и других странах смогут получить украинское гражданство.