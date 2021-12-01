Нардепа Гончаренка не пустили до зали Ради з посланням Зеленському та Єрмаку (відео)

Представник "Євросолідарності" прийшов до парламенту з QR-кодом, перейшовши яким, можна побачити його відповідь на "образи журналістів і розвідників" із боку глави держави.

Народного депутата з фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка не пустили з табличкою, на якій зображено QR-код, до сесійної зали Верховної Ради, де сьогодні виступить президент Володимир Зеленський. Перейшовши за ним, можна побачити послання політика главі держави та керівнику його Офісу Андрію Єрмаку. Про це з кулуарів парламенту повідомляє кореспондентка Фокусу.

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"Нам кажуть, що не можна проходити з плакатами, хоча всі депутати "Слуги народу" у футболках (із написом "За президента, проти олігархів" — ред.). Тому я прийшов із посланням президенту. Він прийшов із посланням до Верховної Ради, а тут зворотне послання до нього, бо кілька днів тому він "послав" українське суспільство на своєму марафоні. І ось зворотне послання", — сказав Гончаренко.

За словами політика, його не пустили до зали з QR-кодом, оскільки влада думає, "що це і є державний переворот".

У зверненні Гончаренка йдеться про те, що президент "образив журналістів і розвідників" і "послав нас усіх на три літери" на своєму пресмарафоні.

"Я від імені українців хочу виступити з посланням у відповідь. Я не буду його з Єрмаком відправляти на три літери. Вони там не помістяться. Тому ми придумали їм тепле надійне місце, їм там точно сподобається", — йдеться в ролику.

Далі у відео показано уривок заяви Зеленського, зроблену ним до президентства, у якій майбутній глава держави вимовляє таку фразу: "Ідіть у ср*ку".

"Хлопці, якщо вам є, що передати цій парочці Зеленського з Єрмаком, підтримайте наш челендж", — сказав Гончаренко наприкінці звернення.

У ці хвилини Зеленський виступає у Верховній Раді. Слідкуйте за посланням глави держави в текстовій трансляції Фокусу.