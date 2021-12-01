Нардепа Гончаренко не пустили в зал Рады с посланием Зеленскому и Ермаку (видео)

Представитель "Евросолидарности" пришел в парламент с QR-кодом, перейдя по которому можно увидеть его ответ на "оскорбления журналистов и разведчиков" со стороны главы государства.

Народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко не пустили с табличкой, на которой изображен QR-код, в сессионный зал Верховной Рады, где сегодня выступит президент Владимир Зеленский. Перейдя по нему можно увидеть послание политика главе государства и руководителю его Офиса Андрею Ермаку. Об этом из кулуаров парламента сообщает корреспондентка Фокуса.

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"Нам говорят, что нельзя проходить с плакатами, хотя все депутаты "Слуги народа" в футболках (с надписью "За президента, против олигархов" — ред.). Поэтому я пришел с посланием президенту. Он пришел с посланием к Верховной Раде, а тут обратное послание к нему, потому что несколько дней назад он "послал" украинское общество на своем марафоне. И вот обратное послание", — сказал Гончаренко.

По словам политика, его не пустили в зал с QR-кодом, так как власти думают "что это и есть государственный переворот".

В обращении Гончаренко говорится о том, что президент "оскорбил журналистов и разведчиков" и "послал нас всех на три буквы", на своем пресс-марафоне.

"Я от имени украинцев хочу выступить с ответным посланием. Я не буду его с Ермаком отправлять на три буквы. Они там не поместятся. Поэтому мы придумали им теплое надежное место, им там точно понравится", — говорится в ролике.

Далее в видео показан отрывок заявления Зеленского, сделанного им до президентства, в котором будущий глава государства произносит следующую фразу: "Идите в ср*ку".

"Ребята, если вам есть, что передать этой парочке Зеленского с Ермаком, поддержите наш челлендж", — сказал Гончаренко в конце обращения.

В эти минуты Зеленский выступает в Верховной Раде. Следите за посланием главы государства в текстовой трансляции Фокуса.