Під час виступу Зеленського футболки "Проти олігархів" не одягли близько 30 "слуг", — джерело

За словами інформатора Фокусу, без футболок залишилися переважно представники "групи Разумкова" в монобільшості.

Під час виступу президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді більшість народних депутатів фракції "Слуга народу" одягли футболки з написом "За президента! Проти олігархів". Проте деякі представники монобільшості утрималися від цього. Джерело у фракції "Слуга народу" розповіло кореспондентові Фокусу, що таких було близько 30 осіб.

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"Здебільшого це група Дмитра Разумкова", — повідомило джерело Фокусу.

Зазначимо, до початку виступу Володимира Зеленського у Верховній Раді заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко у футболці з написом "За президента! Проти олігархів" заявляв, що анонсований раніше президентом державний переворот не відбудеться, оскільки "вони переможуть".

Під час самого виступу Зеленський, зокрема, заявив, що Україна не зможе зупинити війну на Донбасі без переговорів із Російською Федерацією. Також президент анонсував внесення на розгляд парламенту законопроекту, який передбачає множинне громадянство. За словами глави держави, якщо документ ухвалять, то повноцінними громадянами України зможуть представники діаспори в Канаді, США й інших країнах.

Найцікавіші моменти виступу Зеленського в Раді Фокус висвітлював у окремій текстовій трансляції.