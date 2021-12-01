Во время выступления Зеленского футболки "Против олигархов" не надели около 30 "слуг", - источник

По словам информатора Фокуса, без футболок остались, в основном, представители "группы Разумкова" в монобольшинстве.

Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде большинство народных депутатов фракции "Слуга народа" надели футболки с надписью "За президента! Против олигархов". Впрочем, некоторые представители монобольшинства воздержались от этого. Источник во фракции "Слуга народа" рассказал корреспонденту Фокуса, что таких было около 30 человек.

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"В основном, это группа Дмитрия Разумкова", — сообщил источник Фокуса.

Отметим, до начала выступления Владимира Зеленского в Верховной Раде заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко в футболке с надписью "За президента! Против олигархов" заявлял, что анонсированный ранее президентом государственный переворот не состоится, поскольку "они победят".

В ходе самого выступления Зеленский, в частности, заявил, что Украина не сможет остановить войну на Донбассе без переговоров с Российской Федерацией. Также президент анонсировал внесение на рассмотрение парламента законопроекта, который предусматривает множественное гражданство. По словам главы государства, если документ примут, то полноценными гражданами Украины смогут представители диаспоры в Канаде, США и других странах.

Самые интересные моменты выступления Зеленского в Раде Фокус освещал в отдельной текстовой трансляции.