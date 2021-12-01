Во время выступления Зеленского футболки "Против олигархов" не надели около 30 "слуг", - источник
По словам информатора Фокуса, без футболок остались, в основном, представители "группы Разумкова" в монобольшинстве.
Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде большинство народных депутатов фракции "Слуга народа" надели футболки с надписью "За президента! Против олигархов". Впрочем, некоторые представители монобольшинства воздержались от этого. Источник во фракции "Слуга народа" рассказал корреспонденту Фокуса, что таких было около 30 человек.
"В основном, это группа Дмитрия Разумкова", — сообщил источник Фокуса.
Отметим, до начала выступления Владимира Зеленского в Верховной Раде заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко в футболке с надписью "За президента! Против олигархов" заявлял, что анонсированный ранее президентом государственный переворот не состоится, поскольку "они победят".
В ходе самого выступления Зеленский, в частности, заявил, что Украина не сможет остановить войну на Донбассе без переговоров с Российской Федерацией. Также президент анонсировал внесение на рассмотрение парламента законопроекта, который предусматривает множественное гражданство. По словам главы государства, если документ примут, то полноценными гражданами Украины смогут представители диаспоры в Канаде, США и других странах.
Самые интересные моменты выступления Зеленского в Раде Фокус освещал в отдельной текстовой трансляции.