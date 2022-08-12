Компания Baykar хочет производить в Украине беспилотные истребители Bayraktar Kizilelma

Руководство предприятия объясняет выбор места для строительства фабрики тем, что украинцы производят очень хорошие двигатели.

Турецкая компания Baykar планирует производить в Украине ударные беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı, а также новый беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma. Об этом в интервью фонду "Повернись живим" рассказал гендиректор компании Халук Байрактар.

"В проекте Akıncı и беспилотного истребителя мы тесно сотрудничаем с Украиной, — сказал он. — Украина является одной из немногих стран, которые имеют технологии для двигателей, у вас очень хорошие и эффективные двигатели, а наша тесная координация и сотрудничество также помогает украинским двигателям занять свое место на рынке БПЛА".

По словам Халука Байрактара, свой первый полет Akıncı совершил с украинским двигателем. При производстве беспилотных истребителей также будут использоваться украинские двигатели двух типов.

"Мы видим Украину своим стратегическим партнером, — подчеркнул гендиректор Baykar. — У нас есть долгосрочные планы по проектам с Украиной, и у нас было много проектов на самом деле".

Байрактар рассказал, что его компания приступила к строительству в Украине фабрики, исследовательского центра и центра передового производства. Там намерены производить все системы: не только фюзеляжи, но и электронику, программное обеспечение.

[ + – ] Сейчас Baykar производит 20 беспилотников Bayraktar TB2 в месяц

"В этой связи наши инвестиционные планы продвигаются прямо сейчас. Для этих сделок мы находимся на этапе планирования проекта, — сказал он. — В скором времени мы также хотим начать реальные инвестиции. У нас уже есть структура — компания в Украине. У нас уже есть техническая инженерная команда, работающая в поддержку Украины. Но сейчас мы хотим сделать Украину производственной базой".

Гендиректор Baykar рассчитывает, что на украинском заводе будут создавать Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı, а также новый Bayraktar Kizilelma.

"Так как две платформы используют украинские двигатели, Украина станет местом, где вы производите двигатели, платформы и другие подсистемы в одной стране", — сообщил он.

Напомним, посол Украины в Турции Василий Боднар ранее заявил, что завод по производству ударных беспилотников Bayraktar в Украине может заработать к концу 2023 года. По его словам, при изготовления беспилотников будут задействованы и другие украинские предприятия.

8 августа Василий Боднар рассказал, что компания Baykar уже выкупила земельный участок для строительства завода по производству беспилотников на территории Украины. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае запуска производства, предприятие подпадет под так называемую "демилитаризацию" и будет уничтожено российскими войсками.