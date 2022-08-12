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Военный Фокус

Компания Baykar хочет производить в Украине беспилотные истребители Bayraktar Kizilelma

Беспилотный истребитель, Bayraktar Kizilelma, компания Baykar, производство беспилотников, турецкие беспилотники
Беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma

Руководство предприятия объясняет выбор места для строительства фабрики тем, что украинцы производят очень хорошие двигатели.

Турецкая компания Baykar планирует производить в Украине ударные беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı, а также новый беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma. Об этом в интервью фонду "Повернись живим" рассказал гендиректор компании Халук Байрактар.

"В проекте Akıncı и беспилотного истребителя мы тесно сотрудничаем с Украиной, — сказал он. — Украина является одной из немногих стран, которые имеют технологии для двигателей, у вас очень хорошие и эффективные двигатели, а наша тесная координация и сотрудничество также помогает украинским двигателям занять свое место на рынке БПЛА".

По словам Халука Байрактара, свой первый полет Akıncı совершил с украинским двигателем. При производстве беспилотных истребителей также будут использоваться украинские двигатели двух типов.

"Мы видим Украину своим стратегическим партнером, — подчеркнул гендиректор Baykar. — У нас есть долгосрочные планы по проектам с Украиной, и у нас было много проектов на самом деле".

Байрактар рассказал, что его компания приступила к строительству в Украине фабрики, исследовательского центра и центра передового производства. Там намерены производить все системы: не только фюзеляжи, но и электронику, программное обеспечение.

Беспилотный истребитель, Bayraktar Kizilelma, компания Baykar, производство беспилотников, турецкие беспилотники, завод Baykar
Сейчас Baykar производит 20 беспилотников Bayraktar TB2 в месяц

"В этой связи наши инвестиционные планы продвигаются прямо сейчас. Для этих сделок мы находимся на этапе планирования проекта, — сказал он. — В скором времени мы также хотим начать реальные инвестиции. У нас уже есть структура — компания в Украине. У нас уже есть техническая инженерная команда, работающая в поддержку Украины. Но сейчас мы хотим сделать Украину производственной базой".

Гендиректор Baykar рассчитывает, что на украинском заводе будут создавать Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı, а также новый Bayraktar Kizilelma.

"Так как две платформы используют украинские двигатели, Украина станет местом, где вы производите двигатели, платформы и другие подсистемы в одной стране", — сообщил он.

Напомним, посол Украины в Турции Василий Боднар ранее заявил, что завод по производству ударных беспилотников Bayraktar в Украине может заработать к концу 2023 года. По его словам, при изготовления беспилотников будут задействованы и другие украинские предприятия.

8 августа Василий Боднар рассказал, что компания Baykar уже выкупила земельный участок для строительства завода по производству беспилотников на территории Украины. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае запуска производства, предприятие подпадет под так называемую "демилитаризацию" и будет уничтожено российскими войсками.