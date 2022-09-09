Зеленский вручил гендиректору Baykar орден "За заслуги" I степени (видео)

Глава государства и гендиректор компании Халук Байрактар в ходе встречи обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в оборонной сфере и строительство завода "Байкар" в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября встретился с генеральным директором компании Baykar Халуком Байрактаром, в ходе которой президент вручил турецкому гостю орден "За заслуги" I степени. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский высоко оценил вклад Халука Байрактара и его компании в увеличение мощности и обороноспособности украинских вооруженных сил в борьбе с российским агрессором.

"Каждый в Украине знает, что такое "Байрактар", знает вашу компанию. Благодарю вас, благодарю Президента Эрдогана за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией", – сказал президент Украины.

Также глава государства и гендиректор турецкой компании обговорили дальнейшее сотрудничество в сфере обороны. В частности, стороны обсудили строительство завода "Байкар" в Украине и производство новой продукции с использованием украинских комплектующих.

[ + – ] Встреча Владимира Зеленского с Халуком Байрактаром

Напомним, что турецкая военная компания Baykar, которая с 2000 года занимается производством беспилотников, намерена открыть завод по производству своей продукции до конца 2023. Как сообщил в эфире телемарафона посол Украины в Турции Василий Боднар, компания уже начала подготовительные работы по строительству предприятия.

По словам гендиректора компании Халук Байрактар, решение открыть завод в Украине обусловлено тем, что украинские специалисты обладают технологией производства эффективных двигателей. Также гендиректор компании заявил, что завод будет производить фюзеляжи, электронику и программное обеспечение.