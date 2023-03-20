Україна поставила до Туреччини двигуни для важкого ударного гелікоптера ATAK-II (фото)

Двигуни ТВ3-117ВМА-СБМ1В-01Т українського виробництва використають у першому прототипі турецького важкого бойового гелікоптера ATAK-II.

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Перші два двигуни від України надійшли для перспективного важкого ударного гелікоптера ATAK-II ВПС Туреччини. Про це повідомило видання SavunmaSanayiST.

Турецькі ВПС мають намір здійснити перший політ прототипа ATAK-II завдяки українським двигунам вже у цьому році. Перші два з них планували поставити у вересні 2022 року, але бойові дії завадили цьому. Процес постачання затримався на чотири місяці. Доставили відповідну техніку наприкінці січня 2023 року.

Прототип ATAK-II зі встановленими українськими двигунами, як очікують фахівці, розпочне наземні випробування вже цього місяця. Угода з компанією "Мотор Січ" свідчить, що для програми створення перспективного важкого ударного гелікоптера планують поставити 14 двигунів.

Ще у червні 2021 року, турецька компанія Turksih Aerospace Industries (TAI) вирішила підписати з українською компанією договір на таку кількість двигунів. Ці постачання заплановані до 2025 року.

Робота над створенням важкого ударного гелікоптера T929 розпочалася у 2019 році. Старт цьому дала угода, яку підписали між SSB та TAI на реалізацію програми Ağır Sınıf Taarruz Helikopter (турецькою – "бойовий гелікоптер важкого класу"). Командування військово-морських сил Туреччини та сухопутних військ будуть першими, хто використовуватиме відповідну техніку.

Гелікоптер ATAK-II, як передбачають конструктори, матиме вагу до 11-тонн і зможе брати на бот до 1500 кг озброєння та боєприпасів різного типу. Авіасудно матиме здатність розвивати максимальну швидкість – 318 км/год.

Нагадаємо, перші повідомлення про те, що компанія з України може приєднатися до розробки турецького вертольота ATAK-II, були опубліковані у 2021 році. Планувалося, що фахівці з Харкова розроблятимуть і постачатимуть системи управління польотом вертольота і гідравлічні системи.

Раніше Фокус повідомляв, що новий турецький безпілотник Bayraktar Kızılelma комплектується українським двигуном, який виготовили на українському заводі "Мотор Січ". БПЛА фахівці розробили для реалізації зльоту та приземлення з короткої злітно-посадкової смуги кораблів ВМС Туреччини.