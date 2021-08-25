Компанія з України може приєднатися до розробки турецького вертольота ATAK-II, — ЗМІ

За даними журналістів, підприємство з Харкова розроблятиме і поставлятиме системи управління польотом вертольота і гідравлічні системи.

Товариство з обмеженою відповідальністю FED, що працює в Харкові, уклало нову угоду на проектування і виробництво обладнання для вертольотів. Як повідомляє профільне видання "Мілітарний", підприємство має намір готувати агрегати системи управління польотом і гідравлічні системи для турецьких вертольотів, ймовірно — ATAK-II.

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Як повідомив журналістам голова правління FED і президент асоціації "Укравіапром" Віктор Попов, розробка і поставка буде відбуватися протягом року. Йдеться про агрегати систем управління польотом вертольота і гідравлічні системи.

Всього за рік підприємство з Харкова підписало з замовниками з Туреччини три замовлення, чия вартість перевищує 20 мільйонів доларів.

[ + – ] ATAK-II, макет Фото: Anadolu

Також компанія бере участь у програмі перспективного турецького бойового літака TF-X.

Компанія FED є одним з найуспішніших в Україні серед тих, що спеціалізуються на розробці, виробництві та обслуговуванні агрегатів авіаційного, космічного та загальномашинобудівного значення, включаючи їх ремонт.

Системи управління польотом, які виробляє харківське підприємство, грають ключову роль в забезпеченні літаків і вертольотів. Агрегати успішно застосовуються на літальних апаратах як вітчизняного, так і зарубіжного виробництв. Однак більша частина її продукції — понад 60% — йде на експорт.

Серед замовників компанії — країни ЄС, Китай, Південна Корея, Індія, Об'єднані Арабські Емірати. Ведеться активна співпраця з США, Канадою та Бразилією.

Як повідомлялося раніше, українські підприємства постачатимуть двигуни для виробництва ударного вертольота АТАК-II. Туреччина вибрала двигуни українського виробника через відсутність альтернативи вітчизняного виробника.