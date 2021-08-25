Компания из Украины может присоединиться к разработке турецкого вертолета ATAK-II, - СМИ

По данным журналистов, предприятие из Харькова будет разрабатывать и поставлять системы управления полетом вертолета и гидравлические системы.

Акционерное общество FED, работающее в Харькове, заключило новое соглашение на проектирование и производство оборудования для вертолетов. Как сообщает профильное издание "Милитарный", предприятие намерено готовить агрегаты системы управления полетом и гидравлические системы для турецких вертолетов, вероятно — ATAK-II.

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Как сообщил журналистам председатель правления FED и президент ассоциации "Укравиапром" Виктор Попов, разработка и поставка будет происходить в течение года. Речь идет об агрегатах систем управления полетом вертолета и гидравлических системах.

Всего за год предприятие из Харькова подписало с заказчиками из Турции три заказа, чья стоимость превышает 20 миллионов долларов.

[ + – ] ATAK-II, макет Фото: Anadolu

Также компания принимает участие в программе перспективного турецкого боевого самолета TF-X.

Компания FED является одним из наиболее успешных в Украине среди тех, что специализируются на разработке, производстве и обслуживании агрегатов авиационного, космического и общемашиностроительного значения, включая их ремонт.

Системы управления полетом, которые производит харьковское предприятие, играют ключевую роль в обеспечении самолетов и вертолетов. Агрегаты успешно применяются на летательных аппаратах как отечественного, так и зарубежного производств. Однако большая часть ее продукции — более 60% — идет на экспорт.

Среди заказчиков компании — страны ЕС, Китай, Южная Корея, Индия, Объединенные Арабские Эмираты. Ведется активное сотрудничество с США, Канадой и Бразилией.

Как сообщалось ранее, украинские предприятия будут поставлять двигатели для производства ударного вертолета АТАК-II. Турция выбрала двигатели украинского производителя из-за отсутствия альтернативы отечественного производителя.