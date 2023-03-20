"Осталось почти 10%": в ВСУ подсчитали количество гиперзвуковых ракет "Кинжал" у ВС РФ

Во время массированной ракетной атаки 9 марта россияне применили 6 "Кинжалов". Враг совершенствует тактические приемы, нанося комбинированные удары, заявил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

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У армии России осталось максимум 49 штук гиперзвуковых ракет "Кинжал" после массированной ракетной атаки по Украине 9 марта. Такие подсчеты привел 20 марта в интервью "РБК-Украина" командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Во время последнего удара оккупанты применили 63 ракеты, из них 31 — Х-101/555, 20 "Калибров", 6 штук Х-22 и 6 гиперзвуковых снарядов "Кинжал", отметил военный.

"Это 11% от их общего количества, в настоящее время у россиян осталось 49 таких ракет", — подсчитал Наев.

По территории Украины в тот день выпускали 16 зенитных управляемых ракет С-300 и 8 иранских дронов Shahed-131/136. Командующий Объединенными силами отметил необходимость предоставить Украине современные зенитно-ракетные комплексы.

"Те ракеты, которые мы можем сбивать имеющимися средствами, как видите, поражаются. Эффективность поражения даже при смешанном массированном обстреле достаточно высока", — пояснил он.

ВС России, по наблюдениям Наева, совершенствуют тактические приемы для атак по энергообъектам. Один них — это нанесение комбинированных ударов по нескольким направлениям ракетами Х-31П (с пассивной радиолокационной головкой самонаведения, – ред.), Х-59, Х-22 и "Кинжал".

"Враг усложняет работу нашей ПВО – эти воздушные цели имеют разные характеристики и характер полета", — добавил военный.

Для усложнения работы ПВО россияне используют воздушные шары, но основой остаются ракеты Х-101 и Х-555, которые выпускают из стратегических бомбардировщиков, а также ракеты морского базирования "Калибр".

Эксперты ВСУ, по данным Наева, говорят о намерении ВС РФ продолжить наносить ракетные удары по критическим объектам энергетической и транспортной инфраструктуры и центрам принятия решений.

Захватчики могут бить по местам размещения западного оружия и военной техники, а также районам сосредоточения войск, заключил командующий.

Наев также предупреждал об опасности захвата россиянами новых территорий Украины для создания буфера и "защиты" частей 4 оккупированных украинских областей.

Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 10 марта также подсчитывал количество ракет "Кинжал" на вооружении ВС РФ. По состоянию на тот день у захватчиков было меньше 50 таких ракет.

Авиаэксперт Константин Криволап 16 марта рассказывал, как Россия готовится к ракетным ударам по Украине. Для залпа им нужно минимум 50 ракет, а собирают их около месяца.