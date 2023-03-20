РФ намерена захватить новые территории Украины для создания буферных зон, — Генштаб

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев считает, что таким образом Москва намерена "защитить" уже аннексированные четыре области Украины. В свою очередь украинские войска в 2023 году сосредоточатся на сдерживании оккупантов.

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Российские войска планируют захватить новые территории Украины с целью создать буфер для "защиты" четырех аннексированных областей Украины, которые Россия "включила" в свой состав. Об этом заявил Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью изданию "РБК-Украина" 20 марта.

По его словам, Москва не оставила намерений оккупировать всю Украину. Однако в нынешний момент российские силы сосредоточены на наступлении на отдельных направлениях Донецкой и Луганской области для их полного захвата в дальнейшем.

В то же время в Херсонской и Запорожской областях россияне проводят оборудование оборонных рубежей и наращивают группировку за счет мобилизованных.

"В дальнейшем агрессор хочет захватить новые территории для создания буферных зон, чтобы обеспечить "безопасность" для уже "включенных в состав РФ" оккупированных территорий Украины", — отметил представитель Генштаба.

Сергей Наев рассказал, что основные усилия украинской армии в 2023 году будут направлены на сдерживание наступления российских войск и захвата новых территорий Украины.

"Нам необходимо, во-первых, истощить противника и нанести ему максимальные потери в живой силе и технике. Во-вторых, нарастить собственный боевой потенциал и создать условия для проведения наступательных действий с целью освобождения оккупированных территорий", — заявил он.

Напомним, в том же интервью Наев выразил сомнение, что армия РФ сможет вести наступление на других направлениях. Генерал-лейтенант расскзаал. что возможности ВС РФ сильно ограничены, и сейчас все их силы сосредоточены на Донбассе.

В то же время 19 марта президент Чехии Петр Павел заявил, что в 2023 году у ВСУ будет одна попытка провести широкомасштабное наступление. По его словам, западная помощь имеет пределы, а у Украины человеческие ресурсы небезграничные.