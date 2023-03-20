РФ має намір захопити нові території України для створення буферних зон, — Генштаб

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв вважає, що таким чином Москва має намір "захистити" вже анексовані чотири області України. Зі свого боку, українські війська у 2023 році зосередяться на стримуванні окупантів.

Related video

Російські війська планують захопити нові території України з метою створити буфер для "захисту" чотирьох анексованих областей України, які Росія "включила" до свого складу. Про це заявив Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю "РБК-Україні" 20 березня.

За його словами, Москва не залишила наміру окупувати всю Україну. Однак зараз російські сили зосереджені на наступі на окремих напрямках Донецької та Луганської областей для їх повного захоплення надалі.

Водночас у Херсонській та Запорізькій областях росіяни проводять обладнання оборонних рубежів та нарощують угруповання за рахунок мобілізованих.

"Надалі агресор хоче захопити нові території для створення буферних зон, щоб забезпечити "безпеку" для вже "включених до складу РФ" окупованих територій України", — зазначив представник Генштабу.

Сергій Наєв розповів, що основні зусилля української армії у 2023 році будуть спрямовані на стримування наступу російських військ та захоплення нових територій України.

"Нам необхідно, по-перше, виснажити противника і завдати йому максимальних втрат у живій силі та техніці. По-друге, наростити власний бойовий потенціал і створити умови для проведення наступальних дій з метою звільнення окупованих територій", — заявив він.

Нагадаємо, в тому ж інтерв'ю Наєв висловив сумнів, що армія РФ зможе вести наступ на інших напрямках. Генерал-лейтенант розповів, що можливості ЗС РФ дуже обмежені, і зараз усі їхні сили зосереджені на Донбасі.

Водночас 19 березня президент Чехії Петро Павло заявив, що у 2023 році ЗСУ матимуть одну спробу провести широкомасштабний наступ. За його словами, західна допомога має межі, а Україна має не безмежні людські ресурси.