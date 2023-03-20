"Хочуть відволікти увагу": у ЗСУ сумніваються, що ЗС РФ зможуть наступати на нових напрямках

Можливості російської армії, як вважає генерал-лейтенант Сергій Наєв, дуже обмежені, і зараз усі їхні сили зосереджені на Донбасі. При цьому на Запорізькому напрямку вони планують провокації, які ні до чого зрештою не призведуть.

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Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв оцінив можливості ЗС РФ розпочати наступ на нових ділянках фронту. Про це він розповів у новому інтерв'ю порталу "РБК-Україна" у понеділок, 20 березня.

За його словами, на сьогодні в російських окупантів недостатньо сил і засобів для того, щоб розпочати наступ на ділянках, крім Луганської та Донецької областей. При цьому вони показуватимуть видимість наступальних дій на Запорізькому напрямку, але це далеко не зайде.

Тобто, в найближчому майбутньому нових ділянок фронту не передбачається, як зазначив командувач Об'єднаних сил ЗСУ. Російські окупанти продовжать штурмувати ділянки, які вони намагаються зайняти останні місяці, а саме: Лиманський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський, Шахтарський.

"З огляду на те, що противник зосередив зусилля для розвитку наступу в Луганській та Донецькій областях, сил і засобів для ведення наступальних дій на інших операційних напрямках недостатньо. Проте росіяни намагаються створити враження, що вони готують наступальні дії на інших операційних напрямках, насамперед на Запорізькому, для відвернення уваги нашого військового командування", — розповів генерал-лейтенант Сергій Наєв.

До речі, не бачить він і передумов щодо відновлення наступу росіян зі боку Білорусі на Київ та західні області країни.

Нагадаємо, 20 березня президент Чехії Петро Павло заявив, що в ЗСУ є одна спроба провести масштабний наступ цьогоріч. За його словами, західна допомога має межі, а Україна має людські ресурси небезмежні. Також від війни можуть відвернути увагу на вибори президента США, які відбудуться у наступному році.