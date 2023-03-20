У ЗСУ є одна спроба провести масштабний наступ цьогоріч, — президент Чехії

За словами Петра Павела, західна допомога має межі, а Україна має людські ресурси небезмежні. Крім того, а наступному році відбудуться президентські вибори в США, що може відволікти Вашингтон від військових проблем Києва.

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У Збройних сил України буде одна спроба розпочати великомасштабний наступ цьогоріч. Якщо він зазнає невдачі, то отримати засоби від союзників на нові атаки буде вкрай складно. Таку думку висловив президент Чехії Петро Павло в інтерв'ю газеті Rzeczpospolita 19 березня.

За його словами, новий український наступ очікується протягом кількох місяців. Однак політик додав, що після наступної зими підтримувати нинішній рівень допомоги Україні буде вкрай складно.

"Втома від війни — це не лише виснаження людських ресурсів і техніки, руйнування інфраструктури в Україні, а й втома країн, які надають допомогу. Багато країн, багато політиків очікують цього року певного прогресу", — сказав він.

У той же час Петро Павло заявив, що Захід не повинен підштовхувати Україну ні на поступки, ні боротися "до останньої людини" у війні з РФ.

"Ми можемо максимально підтримувати українців, але не можемо давати їм плани. Ми можемо лише надати їм свою допомогу", — додав політик.

Президент Чехії також застеріг, що західна допомога має межі, а Україна має людські ресурси небезмежні. Крім того, він зазначив, що наступного року відбудуться президентські вибори в США, а інтерес та рівень підтримки з боку Вашингтона може згаснути через внутрішні проблеми. Після чого багато європейських держав зроблять те саме.

"Навіть якщо у майбутній кампанії і буде важлива глобальна тема, вона буде пов'язана не з Європою, а з американо-китайськими відносинами. Інтерес Америки до України та рівень допомоги можуть знизитися наступного року. І коли інтерес Америки згасне, багато європейських країн зроблять то ж саме", — сказав Петро Павло.

Нагадаємо, 17 березня видання NYT писало, що ЗСУ зможуть провести один контрнаступ через нестачу боєприпасів. За інформацією журналістів, українські війська витрачають величезну кількість снарядів у Бахмуті, а новий наступ доведеться проводити за умов дефіциту.

16 березня ЗМІ повідомляли, що США прискорили постачання військової техніки в Україну напередодні контрнаступу українських військ. За очікуваннями Пентагону, він розпочнеться у травні.