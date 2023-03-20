"Хотят отвлечь внимание": в ВСУ сомневаются, что ВС РФ смогут наступать на новых направлениях

Возможности российской армии, как считает генерал-лейтенант Сергей Наев, сильно ограничены, и сейчас все их силы сосредоточены на Донбассе. При этом, на Запорожском направлении они планируют провокации, которые ни к чему в результате не приведут.

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Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев оценил возможности ВС РФ начать наступление на новых участках фронта. Об этом он рассказал в новом интервью порталу "РБК-Украина" в понедельник, 20 марта.

По его словам, на сегодняшний день у российских оккупантов недостаточно сил и средств для того, чтобы начать наступление на участках помимо Луганской и Донецкой областей. При этом, они будут показывать видимость наступательных действий на Запорожском направлении, но далеко это не зайдет.

То есть, в обозримом будущем новых участков фронта не предвидится, как отметил командующий Объединенными силами ВСУ. Росийские оккупанты продолжат штурмовать участки, которые они пытаются занять последние месяцы, а именно: Лиманское, Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Шахтерское.

"Учитывая, что противник сосредоточил усилия для развития наступления в Луганской и Донецкой областях, сил и средств для ведения наступательных действий на других операционных направлениях недостаточно. Однако россияне пытаются создать впечатление, что они готовят наступательные действия на других операционных направлениях, прежде всего на Запорожском, для отвлечения внимания нашего военного командования", — рассказал генерал-лейтенант Сергей Наев.

К слову, не видит он и предпосылок о возобновлении наступления россиян со стороны Беларуси на Киев и западные области страны.

Напомним, 20 марта президент Чехии Петр Павел заявил, что у ВСУ есть одна попытка провести масштабное наступление в этом году. По его словам, западная помощь имеет пределы, а у Украины человеческие ресурсы небезграничные. Также от войны могут отвлечь внимание выборы президента США, которые пройдут в следующем году.