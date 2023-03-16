Для залпа по Украине в 60-70 высокоточных ракет РФ требуется полтора месяца, — авиаэксперт

Из-за повреждений в Мачулищах разведывательного самолета А-50 Россия сейчас ищет новые способы разведывать позиции украинской ПВО, а также РФ нужное время, чтобы "собрать" нужное для залпа количество ракет, рассказывает авиационный эксперт Константин Криволап.

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В Украине в последнее время участилось количество воздушных тревог. Это указывает на то, что Россия пытается выяснить места размещения украинской ПВО и более тщательно подготовиться к следующим ракетным обстрелам. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Как РФ ищет украинскую ПВО:

По словам эксперта, причин того, что в Украине стали чаще включать воздушные тревоги две. Первая — в РФ из-за повреждения разведывательного самолета в белорусских Мачулищах уменьшились разведывательные возможности, поэтому враг ищет другие способы разведки позиции противовоздушной обороны Украины.

"Например, в среду был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31 — не носителя ракет "Кинжал" (МиГ-31К) — а самолета — разведчика. Кроме того, были полеты Су-24, которые также предназначены для разведки. Вечером взлетел Ту-22, который является носителем ракет Х-22. Вероятно, он также должен был активизировать ПВО. И я уверен, что в это время где-то также работали самолеты-разведчики", — говорит эксперт.

Вторая задача РФ в Украине — "кошмарить" украинцев постоянными воздушными тревогами, из-за чего останавливается работа предприятий, заведений и т.д.

"Если тревога объявлена из-за взлета носителя "Кинжалов", которые мы не можем сбивать — это еще и нервное потрясение для людей", — отмечает Константин Криволап.

Он на практике объяснил, как осуществляется разведка ПВО. В частности, по его словам, на территории Украины размещены радиолокационные станции – элементы систем ПВО. Они отслеживают воздушное пространство и передают информацию в командные пункты. Во время воздушной атаки с помощью ПВО происходит перехват летящих в сторону Украины вражеских ракет. Некоторые из систем находятся в режиме дежурства и переходят в активный режим при необходимости, некоторые постоянно мониторят воздушное пространство.

"Если в это время на территории Беларуси или России взлетает какой-то объект – например, истребитель – то активные станции засекают его, и дальше в зависимости от уровня и степени угрозы подключаются другие станции. Они начинают следить: куда двигается объект, или он выходит на пусковую траекторию, сделал ли пуск ракеты. Параллельно, например, взлетал разведчик А-50 с территории Беларуси. Он достаточно далеко видел — до 500 км. Он засекал наши радиолокационные станции, которые активизировались из-за угрозы пусков", — рассказывает эксперт.

Он добавил, что сейчас из-за повреждения А-50 его функции взяли на себя другие самолеты — МиГ-31, Су-24 и другие. Впрочем, они не могут засекать станции настолько правдиво и далеко, как это делал А-50, потому что у них не столь мощные радары.

Сколько РФ нужно времени, чтобы приготовиться к ракетной атаке:

Константин Криволап отмечает, что украинские системы ПВО постоянно перемещаются. После отработки они сворачиваются и переезжают в другое место, потому что их позиция уже "засвечена". России же для необходимого залпа нужно минимум полсотни ракет, на сбор которых ей требуется минимум месяц.

"Россиянам важно накапливать информацию о том, что и где у нас может стоять в случае следующей атаки. Другой аргумент – им нужно пополнять свои запасы ракет. Аналитика из разных источников позволяет заключить, что если россияне сейчас хотят сделать залп хотя бы с 50 ракетами", то для соблюдения баланса производства и расходования им нужен месяц. Если они хотят выпустить больше ракет, то и пауза понадобится им больше", — говорит эксперт.

Он добавил, что за прошлый год Россия использовала против Украины 18 ракет "Кинжал".

"Встречается информация, что "Кинжалов" с прототипами они всего произвели 54 единицы. Получается, что у них ориентировочно остается 36 таких ракет. Но россияне могут производить не более 10 таких ракет в год. Это если предположить, что они сейчас имеют все необходимые комплектующие и налажено производство. Что касается других ракет, то россияне, вместе с "Кинжалами", могут производить в месяц не более 50 штук Х-101, Х-555 и "Калибров", чтобы собрать залп в 60-70 высокоточных ракет, им потребуется полтора месяца", — считает Константин Криволап.

В Минобороны России заявили 9 марта, что ВС РФ нанесли ракетные удары по Украине в ответ за якобы вторжение в Брянскую область 2 марта. В Институте изучения войны считают, что атака служила только целям российской государственной пропаганды, в частности, что Путин использовал эти дефицитные ракеты в безрезультатных атаках, чтобы успокоить российские провоенные и ультранационалистические сообщества.

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