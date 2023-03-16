Для залпу по Україні в 60-70 високоточних ракет РФ потрібно півтора місяця, — авіаексперт

Через пошкодження в Мачулищах розвідувального літака А-50 Росія зараз шукає нові способи розвідувати позиції української ППО, а також РФ потрібний час, щоб "назбирати" потрібну для залпу кількість ракет, розповідає авіаційний експерт Костянтин Криволап.

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В Україні останнім часом почастішала кількість повітряних тривог. Це вказує на те, що Росія намагається з'ясувати місця розміщення української ППО та ретельніше підготуватися до наступного ракетного обстрілу. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Як РФ шукає українську ППО:

За словами експерта, причин того, що в Україні стали частіше вмикати повітряні тривоги — дві. Перша — у РФ через пошкодження розвідувального літака в білоруських Мачулищах зменшилися розвідувальні можливості, тому ворог шукає інші способи, як розвідувати позиції протиповітряної оборони України.

"Наприклад, у середу було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31 – не носія ракет "Кинджал" (МіГ-31К) – а літака — розвідника. Крім того, були польоти Су-24, які також призначені для розвідки. Увечері злетів Ту-22, який є носієм ракет Х-22. Ймовірно, він також мав активізувати нашу ППО. І я впевнений, що в цей час десь також працювали літаки-розвідники", — говорить експерт.

Друге завдання РФ в Україні — "кошмарити" українців постійними повітряними тривогами, через що зупиняється робота підприємств. закладів тощо.

"Якщо тривога оголошена через зліт носія "Кинджалів", які ми не можемо збивати – це ще й нервове потрясіння для людей", — зауважує Костянтин Криволап.

Він на практиці пояснив, як здійснюється розвідка ППО. Зокрема, за його словами, на території України розміщені радіолокаційні станції – елементи систем ППО. Вони відстежують повітряний простір та передають інформацію на командні пункти. Під час повітряної атаки за допомогою ППО відбувається перехоплення ворожих ракет, які летять в бік України. Деякі з систем перебувають у режимі чергування і переходять в активний режим за необхідності, деякі — постійно моніторять повітряний простір.

"Якщо в цей час на території Білорусі чи Росії злітає якийсь об'єкт – наприклад, винищувач – то активні станції засікають його, і далі залежно від рівня та ступеня загрози підключаються інші станції. Вони починають стежити: куди рухається об'єкт, чи він виходить на пускову траєкторію, чи зробив пуск ракети. Паралельно, наприклад, злітав розвідник А-50 з території Білорусі. Він досить далеко бачив – до 500 км. Він засікав наші радіолокаційні станції, які активізувалися через загрозу пусків", — розповідає експерт.

Він додав, що зараз через пошкодження А-50 його функції перебрали на себе інші літаки — МіГ-31, Су-24 та інші. Втім, вони не можуть засікати станції настільки правдиво та далеко, як це робив А-50, бо у них не такі потужні радари.

Скільки РФ треба часу, щоб приготуватися до ракетної атаки:

Костянтин Криволап зазначає, що українські системи ППО постійно переміщуються. Після відпрацювання вони згортаються і переїздять в інше місце, бо їхня позиція вже "засвічена". Росії ж для необхідного залпу треба мінімум півсотні ракет, на збирання яких їй потрібно щонайменше місяць.

"Росіянам важливо накопичувати інформацію про те, що і де у нас може стояти у разі наступної атаки. Інший аргумент – їм потрібно поповнювати свої запаси ракет. Аналітика із різних джерел дозволяє зробити висновок, що якщо росіяни зараз хочуть зробити залп хоча б із 50 ракетами, то для дотримання балансу виробництва та витрачання їм потрібен місяць. Якщо вони хочуть випустити більше ракет, то й пауза їм знадобиться більше", — говорить експерт.

Він додав, що за минулий рік Росія використала проти України 18 ракет "Кинджал".

"Зустрічається інформація, що "Кинджалів" із прототипами вони всього виробили 54 одиниці. Виходить, що в них орієнтовно залишається 36 таких ракет. Але росіяни можуть виготовляти не більше 10 таких ракет на рік. Це – якщо припустити, що вони зараз мають усі необхідні комплектуючі та налагоджено виробництво. Що ж до інших ракет, то росіяни, разом із "Кинджалами", можуть робити на місяць не більше 50 штук Х-101, Х-555 та "Калібрів". Тому щоб зібрати залп у 60-70 високоточних ракет, їм буде потрібно півтора місяця", — вважає Костянтин Криволап.

В Міноборони Росії заявили 9 березня, що ЗС РФ завдали ракетних ударів по Україні у відповідь за нібито вторгнення в Брянську область 2 березня. В Інституті вивчення війни вважають, що атака служила лише цілям російської державної пропаганди, зокрема що Путін використав ці дефіцитні ракети в безрезультатних атаках, щоб заспокоїти російські провоєнні та ультранаціоналістичні спільноти.

У Львівській ОВА 9 березня заявили, що сили ППО збили всі російські повітряні цілі. Експерти з'ясовують, що стало причиною падіння ракети на будинки в Золочівському районі, через що загинули 5 людей.