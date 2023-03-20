"Залишилося майже 10%": в ЗСУ підрахували кількість гіперзвукових ракет "Кинджал" у ЗС РФ

Під час масованої ракетної атаки 9 березня росіяни застосували 6 "Кинджалів". Ворог удосконалює тактичні прийоми, завдаючи комбінованих ударів, заявив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.

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В армії Росії залишилося максимум 49 гіперзвукових ракет "Кинджал" після масованої ракетної атаки по Україні 9 березня. Такі підрахунки навів 20 березня в інтерв'ю "РБК-Україна" командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Під час останнього удару окупанти застосували 63 ракети, з них 31 — Х-101/555, 20 "Калібрів", 6 Х-22 та 6 гіперзвукових снарядів "Кинджал", зазначив військовий.

"Це 11% від їх загальної кількості, зараз у росіян залишилося 49 таких ракет", — підрахував Наєв.

По території України випускали 16 зенітних керованих ракет С-300 та 8 іранських дронів Shahed-131/136. Командувач Об'єднаними силами наголосив на необхідності надати Україні сучасні зенітно-ракетні комплекси.

"Ті ракети, які ми можемо збивати наявними засобами, як бачите, знищуються. Ефективність ураження навіть при змішаному масованому обстрілі досить висока", — пояснив він.

ЗС Росії, за спостереженнями Наєва, удосконалюють тактичні прийоми для атак по енергооб'єктах. Один із них — це нанесення комбінованих ударів по декількох напрямках ракетами Х-31П (з пасивною радіолокаційною головкою самонаведення, — ред.), Х-59, Х-22 і "Кинджал".

"Ворог ускладнює роботу нашої ППО — ці повітряні цілі мають різні характеристики і характер польоту", — додав військовий.

Для ускладнення роботи ППО росіяни використовують повітряні кулі, але основою залишаються ракети Х-101 і Х-555, які випускають зі стратегічних бомбардувальників, а також ракети морського базування "Калібр".

Експерти ЗСУ, за даними Наєва, говорять про намір ЗС РФ продовжити наносити ракетні удари по критичних об'єктах енергетичної та транспортної інфраструктури і центрах ухвалення рішень.

Загарбники можуть бити по місцях розміщення західної зброї та військової техніки, а також районах зосередження військ, підсумував командувач.

Наєв також попереджав про небезпеку захоплення росіянами нових територій України для створення буфера і "захисту" частин 4 окупованих українських областей.

Нагадаємо, що спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 10 березня також підраховував кількість ракет "Кинджал" на озброєнні ЗС РФ. На той день у загарбників було менше 50 таких ракет.

Авіаексперт Костянтин Криволап 16 березня розповідав, як Росія готується до ракетних ударів по Україні. Для залпу їм потрібно щонайменше 50 ракет, а збирають їх близько місяця.