Північна Македонія передала Україні чотири штурмовики Су-25 та може надати гелікоптери

Надані літаки — непридатні для польотів, тому ймовірно підуть на запчастини. Найближчим часом македонський уряд може передати ЗСУ гвинтокрили Мі-24, передають журналісти.

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Голова Міністерства оборони Північної Македонії Славянка Петровська оголосила 14 березня про надання Україні чотирьох літаків Су-25. Штурмовики непридатні для польотів, тому скоріш за все будуть розібрані на запчастини. Також уряд анонсував новий пакет військової допомоги ЗСУ. Про це пише видання Janes.

Петровська розповіла, що українці вже отримали три одномісних Су-25 і один двомісний Су-25УБ. Штурмовики непридатні для польотів, тож ймовірно підуть на запчастини. Також у Міноборони Північної Македонії повідомили, що в Україну доставили обладнання. Посадовиця перелічила, що саме передали ЗСУ: "піхотне озброєння та боєприпаси, артилерійське обладнання, ОБТ (основні бойові танки), літаки Сухого, системи протитанкової та зенітної зброї, а також обладнання та боєприпаси для використання військової авіації".

Окрім того, повідомляється, що на засіданні 14 березня ухвалили новий пакет військової допомоги Україні, але деталі щодо його вмісту міністерка озвучити відмовилась. Місцеві ЗМІ писали, що українці запросили у Північної Македонії 12 гвинтокрилів Мі-24, і можливість їх постачання нині оцінюється урядом.

Нагадаємо, 20 березня ЗМІ повідомили про надання Україною двигунів для ударного гелікоптера ATAK-II Туреччині. Турецькі ВПС збираються здійснити перший політ гвинтокрила завдяки українським двигунам вже цьогоріч.

Також 20 березня командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв озвучив, скільки у РФ залишилось ракет "Кинджал". За його словами, під час останнього масованого обстрілу росіяни застосували понад 10% від загальної кількості ракет, що мали.