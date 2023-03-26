Генштаб Північної Македонії схвалив передачу Україні гелікоптерів Мі-24

Північна Македонія готова передати 12 вертольотів, куплених у нашої країни ще 2001 року.

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Про те, що Генеральний штаб Північної Македонії схвалив передачу 12 вертольотів Мі-24, Україні повідомляла міністр оборони цієї країни Слов'янка Петровська в ефірі місцевого телеканалу Alsat.

Північна Мекедонія готова віддати Україні 12 гелікоптерів Мі-24, які країна придбала у нас ще 2001 року. Це рішення було схвалено Генеральним штабом Північної Македонії, і тепер уряд країни має підтвердити факт передачі техніки на засіданні, яке відбудеться 29 березня.

За словами міністра оборони Північної Македонії Слов'янки Петровської, обороноздатність її країни не постраждає від передачі цього виду воєнної техніки Україні. Натомість переданим гелікоптерам Північна Македонія закупить нові, але вже західні гелікоптери.

За словами міністра борони, це вертольоти, у яких закінчується термін експлуатації, але ЗСУ ця техніка дуже потрібна, і вона добре знайома українським пілотам. Слов'янка Петровська уточнила, що частина цих гелікоптерів Мі-24 деякий час не використовувалася збройними силами Північної Македонії.

Як повідомляє видання Defence24, чотири з цих 12 вертольотів було модернізовано. Зокрема, гелікоптери отримали нову авіоніку, яка дозволяє використовувати окуляри нічного бачення, а також систему нічного бачення Aviators. Плюс до всього гелікоптери отримали нову сучасну систему навігації та інші оновлення.

Нагадуємо, що Північна Македонія передала Україні чотири штурмовики Су-25. Передані літаки – непридатні для польотів, тому, можливо, підуть на запчастини.

Також, минулого літа, за даними ЗМІ, Північна Македонія передала нашій країні 4 літаки Су-25, які 20 років тому були куплені в України.

Згідно зі звітом британської розвідки від 26 березня, Росія почала регулярно отримувати невеликі партії безпілотників Shahed. Тепер ЗС РФ, ймовірно, запускають БПЛА з двох напрямків, що дає можливість охоплювати більшу частину України своїми ударами.