"Збивають усе": Зеленський повідомив, що Україна отримала ще дві системи ППО (відео)

Нові протиповітряні комплекси, за словами президента, будуть захищати регіони України від повітряних атак РФ.

Related video

Україна отримала від західних партнерів ще дві системи протиповітряної оборони. Вони вже прибули на територію країни. Про це в своєму вечірньому зверненні до українського народу 2 лютого повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Головна новина на сьогодні – новина, яку ми всі давно очікували, заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат – в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи – які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем ще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня", — сказав президент.

Він подякував усім, хто допомагає Україні і кожному, хто бʼється і працює заради перемоги України.

Також президент додав, що зараз триває робота з підготовки міжнародної роботи до наступних тижнів.

"Будуть відповідні формати роботи, будуть нові пакети підтримки України – готуємо деталі", — сказав президент.

Нагадаємо, у межах нового пакета військової допомоги Німеччина поставила Україні чотири ЗРК IRIS-T SLM, систему ППО Skynex, 2 радари TRML-4D, 305 штурмових гвинтівок MK 556, 10 вантажівок Zetros тощо.