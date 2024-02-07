РФ модернізувала авіабомби, але їх зіб'ють як дрони: що дадуть ЗСУ канадські ракети CRV7 (відео)

Ракети CRV7 можуть вдало вражати важку техніку противника. Українські умільці можуть їх ще й модернізувати, але для цього потрібна активна допомога держави, вважає військовий оглядач Ігор Козій.

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В тому, що росіяни змогли додати радіус дії до своїх фугасних авіабомб ФАБ немає нічого дивного, адже причепити до бомби крила які дозволять летіти їй далі не є інженерним ноу-хау. Це все реалізується на рівні основ авіамоделювання. Такі бомби можна знищувати як дрони і тут все залежить від ППО. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий оглядач Ігор Козій.

Він вважає, що Україна своєю чергою отримає не менш важливі канадські ракети CRV7 для знищення танків у кількості понад 80 тисяч штук, які планувалось утилізувати. Таким чином Канада заощадить гроші на утилізацію, а ЗСУ отримає корисні боєприпаси. Їх теж можливо модернізувати для більшої ефективності.

"З іншого боку для подібних перероблення та модернізацій потрібні промислові потужності, адже такий боєприпас не модернізуєш на колінках, — каже Козій. — Проте зараз навіть звичайний 3D-принтер може допомогти умовній військовій бригаді модернізувати дрони".

Ракети CRV7 допоможуть ЗСУ знищити залишки танків окупантів, запас яких вже на половину скорочено іншими засобами ураження, зазначає військовий оглядач. Ще у ворога залишилось чимало БТР та артилерії, тому теж для канадських ракет знайдеться ціль.

"Поле діяльності в цьому аспекті дуже велике, але воно знаходиться в полі індустріальної економіки, — каже Козій. — Тут повинен більш активно працювати Кабмін та офіс президента".

Для цього треба гарно попрацювати над пріоритезацією важливих напрямків у ЗСУ, в тому числі у вигляді цивільного контролю над Міноборони. Бо зараз у нас затрималась допомога від США, зазначає військовий оглядач.

Нагадаємо, 5 лютого командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що Україна отримає літаки F-16 і ракети з дальністю ураження цілей 300-500 кілометрів. З його слів, нове озброєння дозволить ЗСУ домогтися більших успіхів на полі бою.