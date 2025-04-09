Канада передала Україні понад 40 000 двигунів для авіаційних ракет CRV7

Це некеровані ракети повітряного базування, призначені для ударів по наземних цілях. Поставки здійснюються в рамках підтримки українських сил, що протистоять російській агресії.

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Канада офіційно передала Україні понад 40 000 реактивних двигунів для 70-мм некерованих авіаційних ракет CRV7. Про це повідомила канадська військова місія UNIFIER, яка розмістила відеозапис розвантаження контейнерів із боєприпасами в одному з європейських портів.

За інформацією канадських військових, транспортування здійснюється з дотриманням вимог безпеки: бойові частини ракет поставляються окремо від двигунів.

Оглядачі "Мілітарного" зазначили, що це рішення може бути пов'язане з обмеженою кількістю придатних боєголовок, що раніше підтвердило Міністерство оборони Канади. Крім того, частина двигунів може бути переобладнана для інших цілей — зокрема, для виробництва імпровізованих реактивних систем залпового вогню та ударних безпілотників.

Ініціатива щодо передачі ракет була висунута в лютому 2024 року Консервативною партією Канади. На той час в арсеналах країни перебувало понад 83 000 законсервованих CRV7, виведених з експлуатації на початку 2000-х років. Попри підписаний 2021 року контракт на їхню утилізацію, процес було згодом призупинено. А в лютому 2024 року Україна офіційно запросила ці ракети.

Особливості ракети CRV7 і бойових частин

CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) — некерована авіаційна ракета калібру 70 мм, розроблена канадською компанією Bristol Aerospace у 1970-х роках. Може застосовуватися як з літаків, так і з вертольотів.

Її було створено як вдосконалену версію американської ракети того ж калібру, і вона стала однією з найпотужніших у своєму класі, здатною пробивати стандартні укріплення противника.

CRV7 вирізняється високою точністю завдяки використанню невеликих лопатей у вихлопному соплі, які надають ракеті обертання ще до виходу з пускової труби, що значно зменшує розсіювання.

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Технічні характеристики:

Довжина: близько 1 метра.

Маса без бойової частини: 6,6 кг.

Маса бойової частини: 4,5 кг (залежно від типу).

Тип боєголовки: осколково-фугасна бойова частина з миттєвим підривом (M151), димова (M156), освітлювальна (M257/278).

Ефективна дальність: до 4 000 метрів.

Нагадаємо, у лютому прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив новий пакет допомоги, який включає техніку. Крім того, Оттава пообіцяла надати Києву першу частину допомоги в розмірі 5 млрд доларів, яка фінансується за рахунок надходжень від заморожених російських активів.