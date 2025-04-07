У печері Західного Техасу знайдено мисливський набір віком 6500 років: у чому його унікальність (фото)

У віддаленій системі печер на заході Техасу, США, дослідники виявили древнє мисливське спорядження. Знайдена у глибині скелі Сан-Естебан схованка віком близько 6500 років містить зброю та особисті речі, які дають рідкісний погляд на знаряддя праці та практики доісторичних мешканців.

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Про це пише Arkeonews.

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Розкопки, проведені Центром досліджень Біг-Бенд (CBBS) за підтримки Фонду археологічних досліджень Одіссея при Канзаському університеті, виявили повний набір мисливських знарядь, про які раніше археологи лише теоретично здогадувалися.

Артефакти, які, ймовірно, використовували мисливці-збирачі в цьому регіоні, включали кам'яними наконечниками, призначені для використання з атлатлями, пристроями для метання списів.

Девін Петтігрю, експерт зі зброї і доцент CBBS, пояснив: "Нам також бракує проксимального кінця руків'я атлатля, але ми знаємо достатньо про цей тип, щоб реконструювати, як він міг виглядати".

Наявність чотирьох дерев'яних наконечників — можливо, призначених для нанесення отрути — разом зі зламаними наконечниками дротиків і рідкісним прямолінійним бумерангом додає об'єкту історичної цінності.

Особливо примітним є рівень збереженості артефактів Фото: Center for Big Bend Studies

Особливо примітним є рівень збереженості артефактів. Хоча багато археологічних знахідок цього періоду є неповними, стан мисливського спорядження дає рідкісний шанс дослідити, як такі знаряддя використовувалися у давнину.

Серед предметів дослідники також знайшли складену шкуру оленя, яка ще зберегла волосяний покрив, і людські відходи — докази того, що колись це місце слугувало не лише схованкою зброї, але й місцем тимчасового проживання. Отвори вздовж краю шкури вказують на традиційні методи розм'якшення шкур тварин шляхом розтягування їх на рамах.

Дослідники порівняли складену шкуру з повсякденним життям, застиглим впродовж тисячоліть, посилюючи людський зв'язок, що стоїть за артефактами. Організоване розміщення шматків, особливо зламаних кінців дротиків, натякає на потенційну символічну або церемоніальну роль, що виходить за межі практичного використання.

Луї Бонд з журналу "Техаські парки і дика природа" описав, як функціонували компоненти атлатля: передній кінець списа вставлявся у втулку основного валу, а наконечник вирівнювався зі шпорою атлатля, щоб запустити дротик з силою і точністю. Ці елементи демонструють передові знання ранніх народів, що дозволяли їм вистежувати та полювати на великих тварин у складних умовах стародавнього Техасу.

Брайон Шредер, директор CBBS, назвав знахідку "монументальною" за її здатність заповнити прогалини в археологічній історії.

"Ми отримуємо ці неймовірні знімки життя, замальовки того, як вони жили, яким було навколишнє середовище і як вони на нього реагували", — сказав він.

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Кожен віднайдений артефакт приніс із собою новий рівень розуміння виживання, майстерності і, можливо, навіть системи вірувань. Дослідники вважають, що ця знахідка вплине на археологічне мислення в Північній Америці на довгі роки.

Раніше Фокус писав про неочікувані відкриття в Ноттінгемі, Англія. Воно ховає під своїми вулицями розгалужену мережу висічених вручну печер, вік яких сягає понад тисячу років.

Також ми розповідали про походження міфічних валунів, розкиданих у північній Польщі. Ці утворення, відомі як ератичні або блукаючі валуни, здавна інтригували науковців і надихали місцеві громади на створення фольклору.