Женаты 36 лет: Том Хэнкс с женой вышел в свет (фото)
Рита Уилсон и Том Хэнкс заключили брак в конце 80-х. Одна из самых крепких пар Голливуда стала родителями двух общих детей.
68-летний американский актер Том Хэнкс вышел в свет со своей женой Ритой Уилсон, 68. Об этом пишет Daily Mail.
Звездные супруги появились на 15-м ежегодном балу губернаторов в Лос-Анджелесе.
Том Хэнкс позировал на красной дорожке в нарядном черном костюме с белой рубашкой и мерцающим галстуком.
Тем временем его жена выбрала блестящее серебристое платье с большими рукавами, а также сделала легкий макияж, распустив свои волосы.
До этого брака Том Хэнкс был женат на Саманте Льюис с 1978 по 1987 год. От этого союза есть 45-летний сын Колин, а также 42-летняя дочь Элизабет Энн.
Затем актер познакомился с Ритой Уилсон на съемках ситкома ABC "Bosom Buddies". Вторая жена Тома Хэнкса, с которой он женат с 1988 года, родила ему сына Чета, которому сейчас 34 года, и сына Трумэна, которому 28.
Ранее звезду фильма "Форрест Гамп" спросили, в чем секрет успеха его длительного брака.
"Находим друг друга! Как насчет этого?" — сказал Хэнкс.
Напомним, почему Том Хэнкс не играет плохих персонажей.
Также Фокус писал о съемках Тома Хэнкса в фильме "Здесь".