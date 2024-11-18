Женаты 36 лет: Том Хэнкс с женой вышел в свет (фото)

Рита Уилсон и Том Хэнкс заключили брак в конце 80-х. Одна из самых крепких пар Голливуда стала родителями двух общих детей.

68-летний американский актер Том Хэнкс вышел в свет со своей женой Ритой Уилсон, 68. Об этом пишет Daily Mail.

Звездные супруги появились на 15-м ежегодном балу губернаторов в Лос-Анджелесе.

Том Хэнкс позировал на красной дорожке в нарядном черном костюме с белой рубашкой и мерцающим галстуком.

Тем временем его жена выбрала блестящее серебристое платье с большими рукавами, а также сделала легкий макияж, распустив свои волосы.

Рита Уилсон и Том Хэнкс Фото: Getty Images

До этого брака Том Хэнкс был женат на Саманте Льюис с 1978 по 1987 год. От этого союза есть 45-летний сын Колин, а также 42-летняя дочь Элизабет Энн.

Затем актер познакомился с Ритой Уилсон на съемках ситкома ABC "Bosom Buddies". Вторая жена Тома Хэнкса, с которой он женат с 1988 года, родила ему сына Чета, которому сейчас 34 года, и сына Трумэна, которому 28.

Рита Уилсон и Том Хэнкс Фото: Getty Images

Ранее звезду фильма "Форрест Гамп" спросили, в чем секрет успеха его длительного брака.

"Находим друг друга! Как насчет этого?" — сказал Хэнкс.

Напомним, почему Том Хэнкс не играет плохих персонажей.

Также Фокус писал о съемках Тома Хэнкса в фильме "Здесь".