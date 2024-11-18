Одружені 36 років: Том Генкс з дружиною вийшов у світ (фото)

Ріта Вілсон та Том Генкс уклали шлюб наприкінці 80-х. Одна з найміцніших пар Голлівуду стала батьками двох спільних дітей.

68-річний американський актор Том Генкс вийшов у світ зі своєю дружиною Рітою Вілсон, 68. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя зʼявилося на 15-му щорічному балу губернаторів у Лос-Анджелесі.

Том Генкс позував на червоній доріжці в ошатному чорному костюмі з білою сорочкою та мерехтливою краваткою.

Тим часом його дружина вибрала блискучу сріблясту сукню із великими рукавами, а також зробила легкий макіяж, розпустивши своє волосся.

Ріта Вілсон та Том Генкс Фото: Getty Images

До цього шлюбу Том Генкс був одружений із Самантою Льюїс з 1978 по 1987 рік. Від цього союзу є 45-річний син Колін, а також 42-річна донька Елізабет Енн.

Потім актор познайомився з Рітою Вілсон на зйомках ситкому ABC "Bosom Buddies". Друга дружина Тома Генкса, з якою він одружений з 1988 року, народила йому сина Чета, якому наразі 34 роки, і сина Трумена, якому 28.

Ріта Вілсон та Том Генкс Фото: Getty Images

Раніше зірку фільму "Форрест Гамп" запитали, у чому секрет успіху його тривалого шлюбу.

"Знаходимо одне одного! Як щодо цього?" — сказав Генкс.

Нагадаємо, чому Том Генкс не грає поганих персонажів.

Також Фокус писав про зйомки Тома Генкса у фільмі "Тут".