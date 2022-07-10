ЗС РФ взяли в полон засновника радіостанції "Громадське радіо" Максима Буткевича (фото)

За словами матері Максима Буткевича, він потрапив у полон у районі населених пунктів Золоте та Гірське Луганської області, про його полон вона дізналася з ролика російських пропагандистів наприкінці червня, відтоді про нього нічого невідомо.

Російські війська взяли в полон засновника радіостанції "Громадське радіо" та правозахисника Максима Буткевича, це сталося в районі окупованих населених пунктів Золоте та Гірське Луганської області. Він вступив до лав української армії і воював проти Росії. Про це розповіла мати журналіста Євгена Буткевича виданню "Бабель".

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Про полон сина вона дізналася, подивившись відеоролик у ЗМІ, який опублікований наприкінці червня. Відтоді Максим Буткевич не виходив із нею на зв'язок, а про його подальшу долю нічого не відомо. 24 червня російська пропаганда повідомила, що його взяли в полон, опублікувавши відео з допиту.

[ + – ] Опубліковане російськими пропагандистами фото Максима Буткевича з полону

За словами Євгенії, звільненням сина займається Об'єднаний центр із пошуку та звільнення полонених, який курирують СБУ та ГУР. Вона не отримала жодної інформації про те, що з Максимом Буткевичем, а на всі запити їй відповідають, що "справа обробляється".

Вона також розповіла, що із взводу її сина на зв'язок вийшло двоє полонених, вони зателефонували 25 та 26 червня.

Як повідомляє низка видань, у березні Максим Буткевич опублікував у Facebook пост, у якому він розповів, що приєднується до ЗСУ.

"На жаль, маю поставити свою діяльність за допомогою біженців, гуманітарну та правозахисну активність на паузу. Думаю, з фотографії можна зрозуміти чому. Бувають часи, коли потрібно бути готовим захищати те, що важливо — я твердо вірю в це. А решта — після перемоги", — написав він тоді.

Однак зараз його сторінку в соціальній мережі закрито для користувачів і публікація недоступна для перегляду.

[ + – ] Максим Буткевич

Нагадаємо, 7 липня професор з-під Києва розповів про тортури в полоні у росіян. Викладача та бізнесмена Олега Москаленка з Бучанського району ЗС РФ били прикладами автоматів під час допитів та відрізали пальці.

29 червня в Росії заявили, що не збираються обмінювати українських полонених. За словами голови Слідкому РФ Олександра Бастрикіна, російська влада розгляне можливість відшкодування громадянами України матеріальних збитків мешканцям Донбасу.