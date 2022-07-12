П'ятьох українців звільнено з полону: розвідка розповіла про успішну операцію під Херсоном

Середи визволених полонених військовослужбовець ЗСУ, колишній поліцейський та мирні жителі.

Спецназ Головного управління розвідки Міністерства оборони України визволив із полону п'ятьох українців, які утримувалися російськими силами на тимчасово окупованій території Херсонської області. Про це у вівторок, 12 липня, повідомила пресслужба відомства.

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За словами представників ГУР, спецпідрозділи розвідки провели успішну спецоперацію зі звільнення українців, які перебували у полоні у російських військових. Серед них:

військовослужбовець Збройних Сил України;

ексспівробітник Нацполіції;

троє мирних мешканців.

У розвідці зазначили, що один зі звільнених українців має серйозне бойове поранення. Наразі всі визволені з полону отримують лікування та підтримку від української влади.

Нагадаємо, 11 липня уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що в Україні понад 7 тисяч військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. Більшість із них, за словами омбудсмена, живі та перебувають у полоні у російських сил.

Раніше ми повідомляли, що окупанти взяли в полон засновника "Суспільного радіо" та правозахисника Максима Буткевича. Інцидент стався у районі тимчасово окупованих населених пунктів Золоте та Гірське Луганської області. Відомо, що Буткевич воював у лавах Збройних сил України.

Тим часом керівник Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін виступив із пропозицією не обмінювати українських полонених, а використовувати їх для відновлення інфраструктури у зруйнованих під час повномасштабної війни містах.