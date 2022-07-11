В Україні понад сім тисяч військовослужбовців вважаються зниклими безвісти

До цього числа входять бійці з ЗСУ, Нацгвардії, СБУ та інших підрозділів, більшість із них живі, проте перебувають у полоні в росіян.

В Україні кол-центри з пошуку зниклих безвісти зареєстрували понад сім тисяч зниклих українських військовослужбовців. Більшість із них живі, проте перебувають у полоні в росіян. Про це заявив Уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олег Котенко в коментарі виданню "Суспільне".

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За його словами, до цього числа входять ЗСУ, Нацгвардія, СБУ та інші підрозділи.

"Вони не входять до цифри, яку дають ЗСУ. ЗСУ дають дані про дві тисячі зниклих військових. Наш колл-центр має орієнтовно 7200 осіб. Наприклад, полк "Азов" — це Нацгвардія (підпорядкована МВС — ред.) і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на зв'язок із рідними, коли вони вийшли з Азовсталі", — сказав Котенко.

Олег Котенко розповів, що більшість із тих, кого вважають зниклим безвісти, живі і перебувають у полоні. Зокрема, це стосується військових 1 батальйону 36 окремої бригади морської піхоти. Зв'язків із ними немає, але рано чи пізно вони потраплять до списку на обмін і повернуться додому.

"Ми знаємо, що їх відвезли до Росії. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх понад сотню, то ми розуміємо, що практично весь батальйон у полоні. Зв'язку з ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими. Рано чи пізно вони потраплять до списку на обмін і повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зникли", — додав він.

Куди звертатися родичам полонених і зниклих безвісти:

у військову частину;

у військкомат;

на гарячі лінії Міноборони;

на гарячу лінію МВС;

у Червоний хрест;

в Об'єднаний центр з пошуку зниклих безвісти.

Нагадаємо, 9 липня стало відомо, що в Україні створять реєстр ДНК людини. Єдину базу використовуватимуть для пошуку зниклих безвісти, ідентифікації військових злочинців та пошуку зловмисників.

Раніше, 10 червня у МВС розповіли, що Росія влаштує "тривале шоу" над українськими військовополоненими. Трибунали над українськими військовослужбовцями, які потрапили в полон до росіян, використовують для піару напередодні виборів, які відбудуться в Росії 11 вересня.