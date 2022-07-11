В Украине более семи тысяч военнослужащих считаются пропашими без вести

В это число входят бойцы из ВСУ, Нацгвардии, СБУ и других подразделений, большинство из них живы, однако находятся в плену у россиян.

В Украине колл-центры по поиску пропавших без вести зарегистрировали более семи тысяч пропавших украинских военнослужащих. Большинство из них живы, однако находятся в плену у россиян. Об этом заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в комментарии изданию "Суспільне".

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По его словам, в это число входят ВСУ, Нацгвардия, СБУ и другие подразделения.

"Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. ВСУ дает данные о двух тысячах пропавших военных. Наш колл-центр имеет ориентировочно 7200 человек. Например, полк "Азов" — это Нацгвардия (подчиняющаяся МВД — ред.) и там также есть без вести пропавшие. Они не вышли на связь с родными, когда они вышли из Азовстали", — сказал Котенко.

Олег Котенко рассказал, что большинство из тех, кто считается пропавшим без вести — живы и находятся в плену. В частности, это касается военных 1 батальонна 36 отдельной бригады морской пехоты. Связи с ними нет, но рано или поздно они попадут в список на обмен и вернутся домой.

"Мы знаем, что их увезли в Россию. Во-первых, нужно понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими. Рано или поздно они попадут в список на обмен и вернутся домой. Вот это тот случай, когда мы точно знаем, что без вести пропали", — добавил он.

Куда обращаться родственникам пленных и пропавших без вести:

в военную часть;

в военкомат;

на горячие линии Минобороны;

на горячую линию МВД;

в Красный крест;

в Объединенный центр по поиску пропавших без вести.

Напомним, 9 июля стало известно, что в Украине создадут реестр ДНК человека. Единую базу будут использовать для поиска пропавших без вести, идентификации военных преступников и поиска злоумышленников.

Ранее, 10 июня в МВД рассказали, что Россия устроит "длительное шоу" над украинскими военнопленными. Трибуналы над украинскими военнослужащими, попавшими в плен к россиянам, используют для пиара накануне выборов, которые пройдут в России 11 сентября.