В Украине создадут реестр ДНК человека: для чего он нужен и кого туда внесут

Единую базу геномной информации будут использовать для поиска пропавших без вести, идентификации военных преступников и поимки злоумышленников.

Сегодня, 9 июля, Верховная Рада Украины поддержала законопроект о государственной регистрации геномной информации человека. В соответствии с новым законом в стране создадут единую базу ДНК.

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Как рассказывает у себя в Facebook заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко, законодательная инициатива важна для правоохранительной системы страны и экспертно-криминалистической деятельности.

Электронный реестр геномной информации человека нужен:

для идентификации лиц, совершивших уголовные правонарушения;

для поиска пропавших без вести людей;

для идентификации неопознанных трупов людей, их останков или частей тел;

для идентификации лиц, которые из-за состояния здоровья, возраста или психических особенностей не могут самостоятельно сообщить информацию о себе.

Как считают авторы законопроекта, создание реестра позволит полиции быстрее расследовать тяжелые преступления и даст возможность правоохранительным органам оперативно находить преступников.

Как отмечает Бондаренко, за четыре месяца полномасштабной войны назначено более 6 тысяч экспертиз по установлению личности, из них около 40 процентов уже выполнены.

"Именно сейчас чрезвычайно актуально создание инструмента для накопления и систематизации данной информации, предоставление ей правового статуса для использования в качестве доказательной базы в процессе доказывания преступлений р***стов против Украины", — прокомментировал замминистра.

Кого внесут в реестр ДНК?

Обязательной госрегистрации подлежит геномная информация людей, совершивших общественно опасные деяния или преступления против основ национальной безопасности Украины, жизни, здоровья или половой свободы других людей, а также собственности и общественной безопасности.

В базу также будут вносить биологические образцы:

вступающих или призываемых на военную службу, чтобы при необходимости обеспечить их дальнейшую идентификацию;

родственников людей, которые пропали без вести;

злоумышленников, найденные на месте преступления;

наркопреступников;

военных преступников.

Зарегистрироваться в реестре можно и добровольно.

Доступ к базе ДНК-данных будут иметь только правоохранительные органы и разведка. Держателем реестра будет являться Министерство внутренних дел Украины.

Напомним, исследователи военных преступлений времен войны в Боснии периода 1992–1995 гг., считают, что Украину ждут годы поисков пропавших и расследований военных преступлений. При этом они готовы поделиться опытом с украинскими коллегами, которые расследуют преступления российских войск.