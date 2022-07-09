В Украине создадут реестр ДНК человека: для чего он нужен и кого туда внесут
Единую базу геномной информации будут использовать для поиска пропавших без вести, идентификации военных преступников и поимки злоумышленников.
Сегодня, 9 июля, Верховная Рада Украины поддержала законопроект о государственной регистрации геномной информации человека. В соответствии с новым законом в стране создадут единую базу ДНК.
Как рассказывает у себя в Facebook заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко, законодательная инициатива важна для правоохранительной системы страны и экспертно-криминалистической деятельности.
Электронный реестр геномной информации человека нужен:
- для идентификации лиц, совершивших уголовные правонарушения;
- для поиска пропавших без вести людей;
- для идентификации неопознанных трупов людей, их останков или частей тел;
- для идентификации лиц, которые из-за состояния здоровья, возраста или психических особенностей не могут самостоятельно сообщить информацию о себе.
Как считают авторы законопроекта, создание реестра позволит полиции быстрее расследовать тяжелые преступления и даст возможность правоохранительным органам оперативно находить преступников.
Как отмечает Бондаренко, за четыре месяца полномасштабной войны назначено более 6 тысяч экспертиз по установлению личности, из них около 40 процентов уже выполнены.
"Именно сейчас чрезвычайно актуально создание инструмента для накопления и систематизации данной информации, предоставление ей правового статуса для использования в качестве доказательной базы в процессе доказывания преступлений р***стов против Украины", — прокомментировал замминистра.
Кого внесут в реестр ДНК?
Обязательной госрегистрации подлежит геномная информация людей, совершивших общественно опасные деяния или преступления против основ национальной безопасности Украины, жизни, здоровья или половой свободы других людей, а также собственности и общественной безопасности.
В базу также будут вносить биологические образцы:
- вступающих или призываемых на военную службу, чтобы при необходимости обеспечить их дальнейшую идентификацию;
- родственников людей, которые пропали без вести;
- злоумышленников, найденные на месте преступления;
- наркопреступников;
- военных преступников.
Зарегистрироваться в реестре можно и добровольно.
Доступ к базе ДНК-данных будут иметь только правоохранительные органы и разведка. Держателем реестра будет являться Министерство внутренних дел Украины.
Напомним, исследователи военных преступлений времен войны в Боснии периода 1992–1995 гг., считают, что Украину ждут годы поисков пропавших и расследований военных преступлений. При этом они готовы поделиться опытом с украинскими коллегами, которые расследуют преступления российских войск.