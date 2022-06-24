Украину ждут годы поисков пропавших и расследований военных преступлений, — эксперты из Боснии

Но сейчас благодаря доступности современных технологий — спутниковых снимков или же обычных телефонов — скрыть военные преступления и массовые захоронения сложно. У боснийских следователей в 90-х такой возможности не было.

Представители следственных групп и исследователи военных преступлений времен войны в Боснии периода 1992–1995 гг., считают, что могут поделиться опытом с украинскими коллегами, которые расследуют военные преступления российских войск. Об этом сообщает Голос Америки.

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Несмотря на то, что первые вердикты озвучиваются уже по прошествии четырех месяцев с начала масштабного вторжения РФ, эксперты из Боснии и Герцеговины предупреждают, что украинцев ждет тяжелая работа, на которую могут уйти годы.

Однако боснийские эксперты также отмечают то преимущество, которое есть у украинских коллег. Военные преступления и массовые захоронения сейчас скрыть сложнее. Главное — это доступность современных технологий — будь то спутниковые снимки или обычный смартфон. У боснийских следователей в 90-х годах такой возможности не было.

По словам Рефика Ходжича, консультанта Европейского института мира, сотрудники украинской прокуратуры, Международного уголовного суда и других органов собрали уже достаточно доказательств, чтобы провести четкую грань между преступлениями, жертвами, виновными и руководителями.

Ходжич живет в городе Приедор — одном из тех, которые пострадали во время боснийской войны. После того, как в конце апреля 1992 года к власти пришли боснийские сербы, несербам указали маркировать свои дома и, выходя на улицы города, повязывать рукава белыми лентами. Местное население задерживали и подвергали пыткам в лагерях. Более 3 тыс. человек, в т.ч. 102 ребенка погибли или пропали без вести.

Ранее Фокус сообщал, что Горская община полностью оккупирована. Местные руководитель Алексей Бабченко рассказал, что враг зашел с нескольких направлений, а на захваченных территориях уже создается оккупационный режим. Невозможно привезти гуманитарную помощь или эвакуировать население.