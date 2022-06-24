На Україну чекають роки пошуків зниклих і розслідувань воєнних злочинів, — експерти з Боснії

Але зараз завдяки доступності сучасних технологій — супутникових знімків або звичайних телефонів — приховати воєнні злочини та масові поховання складно. Боснійські слідчі в 90-х такої можливості не мали.

Представники слідчих груп і дослідники воєнних злочинів часів війни в Боснії періоду 1992–1995 рр. вважають, що можуть поділитися досвідом із українськими колегами, які розслідують воєнні злочини російських військ. Про це повідомляє "Голос Америки".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Незважаючи на те, що перші вердикти озвучуються вже через чотири місяці з початку масштабного вторгнення РФ, експерти з Боснії та Герцеговини попереджають, що на українців чекає важка робота, на яку можуть піти роки.

Проте боснійські експерти також відзначають ту перевагу, яку мають українські колеги. Воєнні злочини та масові поховання зараз приховати складніше. Головне — це доступність сучасних технологій: чи то супутникові знімки, чи звичайний смартфон. Боснійські слідчі в 90-х роках такої можливості не мали.

За словами Рефіка Ходжича, консультанта Європейського інституту миру, співробітники української прокуратури, Міжнародного кримінального суду й інших органів зібрали вже достатньо доказів, щоби провести чітку межу між злочинами, жертвами, винними та керівниками.

Ходжич живе у місті Прієдор — одному з тих, що постраждали під час боснійської війни. Після того, як наприкінці квітня 1992 року до влади прийшли боснійські серби, несербам сказали маркувати свої будинки та, виходячи на вулиці міста, пов'язувати рукави білими стрічками. Місцеве населення затримували та піддавали тортурам у таборах. Понад 3 тис. осіб, у т.ч. 102 дитини загинули чи зникли безвісти.

Раніше Фокус повідомляв, що Гірська громада повністю окупована. Місцевий керівник Олексій Бабченко розповів, що ворог зайшов із кількох напрямків, а на захоплених територіях уже створюється окупаційний режим. Неможливо привезти гуманітарну допомогу чи евакуювати населення.