"Напряженная обстановка": в Приднестровье заявили об отсутствии угрозы на границах

Руководство неподконтрольного Кишиневу региона обещает проинформировать мирное население в случае возникновения реальной опасности.

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Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что реальная опасность возле границ республики на данный момент отсутствует, однако обстановка в регионе продолжает быть напряженной, передает агентство ТАСС.

Такое заявление прозвучало по итогам совещания властей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, на котором рассматривалась ситуация по внешнему периметру Приднестровья. Красносельский призвал население соблюдать спокойствие и не поддаваться паническим настроениям, отметив, что если появится реальная угроза для людей, он лично об этом проинформирует.

"Обстановку он назвал напряженной, призвав при этом соблюдать спокойствие и напомнив свой принцип: если народу будет угрожать реальная опасность, президент лично и сразу проинформирует об этом граждан", — говорится в сообщении.

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Путин принял решение по Молдове: Минобороны РФ заявило, что ВСУ вторгнутся в Приднестровье

Напомним, Минобороны РФ 23 февраля заявило о том, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против непризнанной ПМР. В публикации утверждалось, что Киев планирует инсценировку наступления ВС РФ с территории Приднестровья.

В этот же день официальный Кишинев опроверг заявление российского оборонного ведомства, отметив, что распространяемая информация не соответствует действительности.