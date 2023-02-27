"Напружена ситуація": у Придністров'ї заявили про відсутність загрози на кордонах

Керівництво непідконтрольного Кишиневу регіону обіцяє проінформувати мирне населення у разі реальної небезпеки.

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Глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що реальна небезпека біля кордонів республіки наразі відсутня, однак ситуація в регіоні продовжує бути напруженою, передає агентство ТАСС.

Така заява прозвучала за підсумками наради влади невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, на якій розглядалася ситуація за зовнішнім периметром Придністров'я. Красносельський закликав населення дотримуватися спокою та не піддаватися панічним настроям, зазначивши, що якщо з'явиться реальна загроза для людей, він особисто про це поінформує.

"Обстановку він назвав напруженою, закликавши при цьому дотримуватися спокою і нагадавши свій принцип: якщо народу загрожуватиме реальна небезпека, президент особисто і одразу проінформує про це громадян", — йдеться у повідомленні.

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Путін ухвалив рішення щодо Молдови: Міноборони РФ заявило, що ЗСУ вторгнуться у Придністров'я

Нагадаємо, Міноборони РФ 23 лютого заявило про те, що Україна нібито готує збройну провокацію проти невизнаної ПМР. У публікації стверджувалося, що Київ планує інсценування наступу ЗС РФ із території Придністров'я.

Цього ж дня офіційний Кишинів спростував заяву російського оборонного відомства, зазначивши, що поширювана інформація не відповідає дійсності.