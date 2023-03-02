У России нет ресурсов вторгаться в Молдову, будет информационная война, – премьер-министр страны

Дорин Речан убежден, что Россия не может напасть на Молдову из-за территориальной удаленности и того, что между двумя государствами расположена Украина, а на эскалацию не хватит ресурса.

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Ситуация в Молдове остается стабильной, а Приднестровье заинтересовано в том, чтобы сохранить мир и безопасность в регионе. Россия не пойдет на эскалацию, она будет вести информационную войну. Об этом в эфире румынского национального телевидения 1 марта сказал премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

По словам Речана, Россия не может напасть на Молдову из-за территориальной удаленности и того, что между двумя государствами расположена Украина.

"У России не хватит ресурсов для эскалации. Ясно также, что Россия не может вторгнуться в Молдову военным путем", – сказал Речан.

С другой стороны, отметил премьер-министр, у Молдовы достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье.

"А приднестровский регион, как и мы, стремится к миру и стабильности. Россия ведет гибридную войну – много пропаганды, дезинформации, продвижение определенных провоенных нарративов. Но я уверен, что им не достичь успеха. Все эти волны – скорее информационная война, чем реальное положение дел", – отметил Речан.

Также премьер отметил, что система противовоздушной обороны Украины защищает и Молдову.

Напомним, вчера, 1 марта, представител МИД РФ Захарова заявила, что порты Одессы и Черноморска, которые задействованы в "зерновой сделке", якобы могли использоваться для доставки радиоактивных материалов в Украину, и теперь Украина готовится использовать "грязную бомбу" в Приднестровье.

27 февраля стало известно, что из-за повышенного риска для безопасности крупнейший лоукостер в Центральной и Восточной Европе Wizz Air с 14 марта приостановит все полеты в Молдову и из страны.

К слову, 1 марта, начинаются очередные военные сборы в Приднестровье.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ предупредили: атака Украины на Приднестровье станет нападением на Россию. По данным российских дипломатов, на границе Приднестровья присутствует значительное скопление личного состава и техники.

Напомним также, что в ВСУ рассказали, стоит ли ожидать высадки российского десанта в Приднестровье.