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"Дождь наказания": КНДР пригрозила Южной Корее войной, как в Европе и на Ближнем Востоке (фото)

Ким Чен Ын, Северная Корея, КНДР, Пхеньян, Сеул, Южная Корея, война
Фото: EPA | В Северной Корее снова угрожают Сеулу войной, как в Европе и на Ближнем Востоке

В Пхеньяне считают, что "недружественный" шаг со стороны Сеула может привести к глобальным последствиям, которые станут "катализатором" конца существования одного из государств.

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В КНДР пригрозили Южной Корее войной, "как в Европе и на Ближнем Востоке". Все из-за определенных решений, которые приняли в Сеуле в отношении Пхеньяна. Об этом сообщает Yonhup.

Отмечается, что Конституционный суд Южной Кореи еще в сентябре принял решение отменить запрет на пересылку за границу антипхеньянских листовок. Связано это с тем, что эта часть Закона о развитии межкорейских отношений является неконституционной, ведь ограничивает право на свободу выражения взглядов.

В Северной Корее ответили, что такой шаг является провокационным и может иметь свои последствия. В частности, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что кампании по рассылке листовок, в которых критикуют правителя КНДР Ким Чен Ына могут стать "катализатором" конца существования Южной Кореи.

"Позиция наших революционных вооруженных сил состоит в том, что мы должны пролить гораздо больший, чем в предыдущие разы, "огненный дождь наказания" не только на базу распространения листовок, но и на оплот марионеток", – говорится в сообщении.

Также в Пхеньяне назвали решение Сеула "злонамеренной психосоциальной войной", и в будущем это может якобы привести к более глобальному конфликту, который будет похож на то, что происходит в Европе и Ближнем Востоке, имея в виду войну РФ против Украины и нападение ХАМАС на Израиль.

Открытки с критикой Ким Чен Ына: что известно

Много лет беженцы из КНДР в Южной Корее и другие активисты отправляли в города Северной Кореи воздушные шары с открытками. В них критиковали режим Ким Чен Ына, что сильно не нравилось Пхеньяну. Там считали, что приток внешней информации может предоставлять угрозу для диктатуры.

Ким Чен Ын, Северная Корея, КНДР, Пхеньян, Сеул, Южная Корея, война Fullscreen
В Северной Корее снова угрожают Сеулу войной, как в Европе и на Ближнем Востоке
Фото: Yonhap News

В октябре 2014 года военные КНДР обстреляли из пулеметов такие шары, а несколько пуль оказались на территории Южной Кореи, хоть никто и не пострадал.

В декабре 2020 года в Сеуле был принят закон, который запрещает распространение листовок. Связано это было с угрозами Пхеньяна отменить военное соглашение от 2018 года, предусматривающее создание буферной зоны шириной несколько километров вдоль сухопутной и морской границы между двумя Кореями. Теперь ограничения сняты.

Напомним, 28 октября Ким Чен Ын заявил, что Третья мировая война "вот-вот начнется" и все должны быть к этому готовы. Связано это, по его мнению, с обострением ситуации на Ближнем Востоке.