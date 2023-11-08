"Дощ покарання": КНДР пригрозила Південній Кореї війною, як у Європі та на Близькому Сході (фото)

У Пхеньяні вважають, що "недружній" крок з боку Сеула може призвести до глобальних наслідків, які стануть "каталізатором" кінця існування однієї з держав.

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У КНДР пригрозили Південній Кореї війною, "як у Європі та на Близькому Сході". Усе через певні рішення, які ухвалили в Сеулі щодо Пхеньяна. Про це повідомляє Yonhup.

Зазначається, що Конституційний суд Південної Кореї ще у вересні ухвалив рішення скасувати заборону на пересилання за кордон антипхеньянських листівок. Пов'язано це з тим, що ця частина Закону про розвиток міжкорейських відносин є неконституційною, адже обмежує право на свободу вираження поглядів.

У Північній Кореї відповіли, що такий крок є провокаційним і може мати свої наслідки. Зокрема, Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) заявило, що кампанії з розсилки листівок, у яких критикують правителя КНДР Кім Чен Ина, можуть стати "каталізатором" кінця існування Південної Кореї.

"Позиція наших революційних збройних сил полягає в тому, що ми маємо пролити набагато більший, ніж у попередні рази, "вогняний дощ покарання" не лише на базу розповсюдження листівок, а й на оплот маріонеток", — ідеться в повідомленні.

Також у Пхеньяні назвали рішення Сеула "зловмисною психосоціальною війною", і в майбутньому це може нібито призвести до більш глобального конфлікту, схожого на те, що відбувається в Європі та на Близькому Сході, маючи на увазі війну РФ проти України та напад ХАМАС на Ізраїль.

Листівки з критикою Кім Чен Ина: що відомо

Багато років біженці з КНДР у Південній Кореї та інші активісти відправляли в міста Північної Кореї повітряні кулі з листівками. У них критикували режим Кім Чен Ина, що дуже не подобалося Пхеньяну. Там вважали, що приплив зовнішньої інформації може становити загрозу для диктатури.

У Північній Кореї знову погрожують Сеулу війною, як у Європі та на Близькому Сході Фото: Yonhap News

У жовтні 2014 року військові КНДР обстріляли з кулеметів такі листiвки, а кілька куль потрапили на територію Південної Кореї, хоч ніхто й не постраждав.

У грудні 2020 року в Сеулі ухвалили закон, який забороняє поширення листівок. Пов'язано це було з погрозами Пхеньяна скасувати військову угоду від 2018 року, яка передбачає створення буферної зони завширшки кілька кілометрів уздовж сухопутного і морського кордону між двома Кореями. Тепер обмеження знято.

Нагадаємо, 28 жовтня Кім Чен Ин заявив, що Третя світова війна "ось-ось почнеться" і всі мають бути до цього готові. Пов'язано це, на його думку, із загостренням ситуації на Близькому Сході.