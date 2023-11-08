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"Дощ покарання": КНДР пригрозила Південній Кореї війною, як у Європі та на Близькому Сході (фото)

Кім Чен Ин, Північна Корея, КНДР, Пхеньян, Сеул, Південна Корея, війна
Фото: EPA | У Північній Кореї знову погрожують Сеулу війною, як у Європі та на Близькому Сході

У Пхеньяні вважають, що "недружній" крок з боку Сеула може призвести до глобальних наслідків, які стануть "каталізатором" кінця існування однієї з держав.

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У КНДР пригрозили Південній Кореї війною, "як у Європі та на Близькому Сході". Усе через певні рішення, які ухвалили в Сеулі щодо Пхеньяна. Про це повідомляє Yonhup.

Зазначається, що Конституційний суд Південної Кореї ще у вересні ухвалив рішення скасувати заборону на пересилання за кордон антипхеньянських листівок. Пов'язано це з тим, що ця частина Закону про розвиток міжкорейських відносин є неконституційною, адже обмежує право на свободу вираження поглядів.

У Північній Кореї відповіли, що такий крок є провокаційним і може мати свої наслідки. Зокрема, Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) заявило, що кампанії з розсилки листівок, у яких критикують правителя КНДР Кім Чен Ина, можуть стати "каталізатором" кінця існування Південної Кореї.

"Позиція наших революційних збройних сил полягає в тому, що ми маємо пролити набагато більший, ніж у попередні рази, "вогняний дощ покарання" не лише на базу розповсюдження листівок, а й на оплот маріонеток", — ідеться в повідомленні.

Також у Пхеньяні назвали рішення Сеула "зловмисною психосоціальною війною", і в майбутньому це може нібито призвести до більш глобального конфлікту, схожого на те, що відбувається в Європі та на Близькому Сході, маючи на увазі війну РФ проти України та напад ХАМАС на Ізраїль.

Листівки з критикою Кім Чен Ина: що відомо

Багато років біженці з КНДР у Південній Кореї та інші активісти відправляли в міста Північної Кореї повітряні кулі з листівками. У них критикували режим Кім Чен Ина, що дуже не подобалося Пхеньяну. Там вважали, що приплив зовнішньої інформації може становити загрозу для диктатури.

Кім Чен Ин, Північна Корея, КНДР, Пхеньян, Сеул, Південна Корея, війна Fullscreen
У Північній Кореї знову погрожують Сеулу війною, як у Європі та на Близькому Сході
Фото: Yonhap News

У жовтні 2014 року військові КНДР обстріляли з кулеметів такі листiвки, а кілька куль потрапили на територію Південної Кореї, хоч ніхто й не постраждав.

У грудні 2020 року в Сеулі ухвалили закон, який забороняє поширення листівок. Пов'язано це було з погрозами Пхеньяна скасувати військову угоду від 2018 року, яка передбачає створення буферної зони завширшки кілька кілометрів уздовж сухопутного і морського кордону між двома Кореями. Тепер обмеження знято.

Нагадаємо, 28 жовтня Кім Чен Ин заявив, що Третя світова війна "ось-ось почнеться" і всі мають бути до цього готові. Пов'язано це, на його думку, із загостренням ситуації на Близькому Сході.