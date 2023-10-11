Третья мировая война уже началась: почему западный мир не хочет ее замечать

После нападения боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года мир заговорил о вероятном начале третьей мировой войны. Однако она уже гибридно ведется как минимум последние двадцать лет. Фокус спросил экспертов, в каком формате может иметь продолжение нападение на Израиль, и есть ли предохранители, которые могут предотвращать распространение реальных боевых столкновений на более широких территориях.

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На карте десятки горячих точек, а мир находится в состоянии глобального противостояния между Китаем, Ираном, Северной Кореей и Россией с одной стороны и западным миром с союзниками.

"Сколько продлится операция в Секторе Газа, сейчас сложно сказать. Возможно, несколько недель, а, возможно, несколько лет. Зависит от того, какие будут цели войны определены Израилем", — говорит Фокусу аналитик Украинского института будущего, эксперт по Ближнему Востоку Илия Куса.

Сейчас эксперт сомневается, что эти цели определены, по крайней мере в публичной плоскости.

"Можно просто провести ограниченную военную операцию, а можно зайти туда и взять под контроль эту территорию, оккупировав ее на долгое время", — добавляет он.

Как будут развиваться события, будет, в частности, зависеть и от действий Ирана, который, как известно, имеет тесные политические и военные связи с группировкой ХАМАС, Тегеран приветствовал военное нападение боевиков на Израиль. Позже верховный лидер Ирана Али Хаменеи сказал, что Иран "целует руки" организаторов нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль.

Куса называет ХАМАС "инструментом Ирана в гибридной региональной войне с Израилем на Ближнем Востоке". Речь идёт о том, что в будущем это может привести к эскалации войны между Израилем и Ираном в региональном масштабе с возможной дестабилизацией ситуации в области безопасности и срывом мирных переговоров, которые сейчас ведутся между США и Ираном и между Израилем и Саудовской Аравией.

После нападения боевиков движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года мир заговорил о вероятном начале третьей мировой войны Фото: Mahmud Hams

Но Сектор Газа — не единственный палестинский анклав, враждебно настроенный к Израилю. Угроза может идти и с Западного берега реки Иордан. Часть находится под оккупацией Израиля, а часть под управлением Палестинской автономии во главе с Махмудом Аббасом. Он занимает умеренную позицию, но рейтинг доверия к нему падает, большинство жителей этих территорий им недовольны. В то же время растет поддержка радикальных группировок, таких как ХАМАС, потому что в их действиях они видят освобождение территорий.

"Также многое зависит от того, как будет действовать проиранская Хезболла и на востоке проиранская группировка в Сирии, — продолжает Куса. — Что касается Хезболлы, то вероятность того, что они втянутся, достаточно велика. Публично они заявляли, что вступят в войну, если Израиль вторгнется в Газу. Как будет на практике — увидим. Бывали ситуации, когда они угрожали, но ничего не материализовалось. В этот раз, думаю, что вероятность их вовлечения высока, как минимум на уровне обстрелов. По Сирии — никаких официальных заявлений не было, и я сомневаюсь, что будут какие-то большие бои именно с сирийского направления. Если и будет дополнительный фронт в противостоянии — то это на границе с Ливаном".

Большие игроки: Китай и Россия

В то же время эксперты отмечают: Китай и Россия не являются прямыми организаторами нападения на Израиль.

"Да и на Китай эта ситуация фундаментально никак не влияет. Думаю, что китайцы будут пытаться максимум сделать — продвигать свои услуги по посредничеству. Но не сейчас, а чуть позже. Потому что сейчас очевидно стороны не готовы разговаривать. С Россией примерно такая же история. Хотя обоим было бы выгодно, если бы это все-таки завершилось большой войной — по их мнению, это привело бы к распылению внимания и ресурсов НАТО, ослаблению Альянса по некоторым направлениям, в частности, и в отношении Украины. По крайней мере это та логика, в которую они верят", — говорит Илия Куса.

Эксперт по безопасности отношений, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар отмечает, что Россия прилагает усилия, чтобы состоялась дальнейшая эскалация, и все не ограничивалось нынешним регионом боевых действий. Он отмечает, в российских пабликах проталкивается сценарий, по которому Иран должен был бы прибегнуть к решительным действиям — блокаде Ормузского пролива, что означало бы блокаду 20% мировой нефти в Персидском заливе и ее подорожание.

"Это то, что россиянам нужно — дальнейшая дестабилизация в глобальном масштабе. Они рисуют желаемый для них сценарий", — говорит эксперт.

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При этом Иран, при всей поддержке своих прокси на Ближнем Востоке, пытается взвешивать свои дальнейшие шаги.

"Хотя при этом не будем забывать, иранский режим мыслит идеологическими категориями, — объясняет Михаил Гончар. — Благодаря усилиям США он имеет возможность выйти из-под санкций, что должно произойти где-то через неделю. Вдруг всем этим пренебречь — кажется нелогичным. Но для Ирана нормально. Принимая во внимание специфику иранского режима, они могут решить, что впереди "последний решительный бой" — нанести удар по США, экономический удар. А американской администрации сейчас как минимум нужна высокая цена на нефть — впереди выборы в США и уровень цен на стелах автозаправок. Это один из критериев, по которым американцы голосуют за ту или иную политическую силу и кандидатов. Нельзя исключать, что "коалиция зла" решилась на такие экстремальные действия. Но однозначно, за событиями в Израиле стоят и другие сценарии".

Вероятность вовлечения в войну против Израиля представителей Хезболлы достаточно велика Фото: Getty Images

Поэтому многое в вопросе дальнейшего развертывания конфликтов может зависеть от политической воли основных игроков и действий на опережение, чего администрация Белого дома не демонстрировала ранее в вопросе Украины — "дипломатия на столе" не срабатывает.

Между тем заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в комментарии Фокусу напоминает: "Хезболла уже получила достаточно серьезное предупреждение. Ее и еще главу Сирии Башара Асада предупредили, если они вступают, Израиль не остановится, пойдет на Дамаск".

Но при этом говорит, что иранцы уже угрожают Азербайджану, мол, они остались без союзника, имеется в виду Израиль, и будут следующими.

"Еще одна точка напряжения — Тайвань. Также может загореться на алжиро-марокканской границе. Ну и вообще в Африке много таких точек, где может вспыхнуть война", — добавляет он.

Быстрая цепная реакция в мире

Поэтому может ли идти речь сейчас о начале непросто противостояния на Ближнем Востоке, а приближении третьей мировой войны в разных ее проявлениях.

"Когда говорят о начале третьей мировой войны, скорее, речь идет о глобальном потрясении, большом кризисе старого порядка, который завершается через большое потрясение переходом к новому мировому порядку. С моей точки зрения, если так это оценивать — то это можно называть и третьей мировой войной, и как-то иначе. И мы уже свидетели этих событий, она в самом разгаре", — добавляет Куса.

Если говорить о реальных действиях, то ситуация, действительно, в ближайшие недели достигнет полной точки бифуркации, будет понятно, удастся ли усилиями США локализовать боевую зону территорией Израиля, или нет — тогда боевые действия начнутся с территории Ливана и Сирии, где орудуют проиранские группировки. То есть начнется цепная реакция, которая может ограничиться Сектором Газа и западным берегом реки Иордан.

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"При этом на правительственном уровне эти страны будут дистанцироваться, но вряд ли будут в силах противостоять проиранским группировкам, поскольку они будут получать указания с территории Ирана", — думает президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар.

Если же вспоминать глобальное измерение, то этот конфликт вряд ли перерастет в войну, которую представляют многие при упоминании об условной третьей мировой.

"Вторая мировая война оценивалась по меркам первой. Третья — по меркам второй. Каждая из них имеет свои сходства и различия. Это уже потом изучили и сделали периодизацию — когда закончилась первая, и началась вторая, — объясняет Гончар. — Но до этого было вторжение и сепарация Гитлером Судетской области, поражение Чехословацкой республики. А перед этим аншлюс Австрии, а еще раньше — захват демилитаризованной Рейнской области. Все это уже говорило о том, что это периоды, когда вторая мировая зарождалась. Поэтому и в нашем случае она уже идет, но в значительной степени в гибридном варианте, когда точную дату наверняка определят потом историки".

Мировые лидеры не смогли остановить распространение военных конфликтов, которые после вторжения РФ в Украину начались по цепной реакции Фото: Pixabay

Он вспоминает мюнхенскую речь Путина на конференции по безопасности 2007 года, где состоялся необъявленный поход против Запада.

Тогда, выступая, президент РФ раскритиковал однополярность мира, политику США и НАТО в отношении России. Эту речь назвали объявлением второй "холодной войны".

"Два года до того Путин выразил сожаление по поводу распада Советского Союза, сказал, что это самая большая геополитическая катастрофа, — вспоминает Гончар. — А до того же был 2008 год — вторжение в Грузию, 2014 — вторжение в Украину, оккупация Крыма. Мы наблюдаем эти вещи — элементы сценария глобального столкновения. И когда мы видим попытки локализовать эти очаги войны со стороны западных партнеров, называя это "война в Украине", "война в Грузии", это нельзя назвать адекватным подходом, ведь все забывают об источнике этой войны. А источник — Россия. Именно Россия — субъект, на который надо давить, чтобы прекратить эти действия, а не Грузия или Украина. И когда оценки ситуации вроде "кризис в Украине" или "конфликт в Украине" дают США и страны большой семерки, ошибаясь в терминах, то они или почему-то мыслят неадекватно, или бессознательно становятся союзниками России".

Поэтому это и дает повод для наращивания войны и распространения ее по миру. И тогда любая эскалация, которую позволяют партнеры, может вылиться в нечто большее — и на Тайване, и на Ближнем Востоке.

В 2008 году российская армия вторглась в Грузию, наказания за это преступление не последовало Фото: Getty Images

"Сейчас запад еще не осознал, что он имеет дело не с локальными агрессиями определенных стран во главе с агрессивными режимами: Ирана, Китая, России. За этот период сформировалось то, что называется коалиция или ось зла. Они уже имеют общий интерес, но не официальные договоренности", — добавляет эксперт.

И заметит ли западный этот мир такие договоренности вовремя — вопрос. Потому что они достигаются не так, как приемлемо для западного мира — публично и открыто. В кругу подобных государств так не происходит. Они могут говорить в узком кругу, за закрытыми дверями, не оставляя следов. Правда может открыться через десятки лет.

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