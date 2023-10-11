На арену выходит Китай. Почему именно Пекин получит выгоду от конфликта в Израиле

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Началась ближневосточная многоходовка с последствиями для всего мира.

Что же произошло в Израиле 7 октября и что будет дальше?

Тезово мои субъективные соображения (можно критиковать).

Шаг 1. Атака Хамас на Израиль

Все уже понимают, что босоногое стадо ХАМАС с легким вооружением — это всего лишь первый ход в готовящейся многоходовке.

Эта атака не имела никаких военных перспектив.

Израиль многократно превосходит ХАМАС и его ближайших союзников в огневой мощи и в организованности.

А если так, то кто и что выиграл от такой атаки?

ХАМАС не могли сами подготовить и организовать такую сложную и дерзкую комбинацию.

И уже появились доказательства.

Это игра Ирана, который разработал эту операцию. И более того, профинансировал ее (по нашей информации, Иран выделил Хамасу более $700 млн. долл.)

Мотиваций у Ирана — несколько:

Иран хочет разрушить потенциальные отношения Израиля и Саудовской Аравии. Вы помните, Израиль сегодня ведет переговоры с США и Саудовской Аравией о масштабной сделке, в рамках которой Вашингтон предложит гарантии безопасности Эр-Рияду в обмен на нормализацию саудитами отношений с Израилем, который, в свою очередь, пойдет на уступки палестинцам. Вторая цель — сплотить арабский мусульманский мир против "неверных" и, в первую очередь, Израиля. Жесткий ответ Израиля с ковровыми бомбардировками Сектора Газа, сотнями разрушенных многоэтажек, тысячами трупов... это картинка, которая очень нужна Ирану.

Сам Иран не готов к прямому военному противостоянию с Израилем, несмотря на достаточно сильную армию.

Причин несколько:

Израиль — ядерная страна и ответ будет соответствующим (200 боеголовок против 5 иранских);

США являются союзниками Израиля и гарантируют ему безопасность;

Усиление санкций США против Ирана и нежелание повторения судьбы Каддафи в Ливии и Хусейна в Ираке.

Шаг 2. Ответ Израиля

В ответ Израиль очень жестко прошелся по Сектору Газа и центрам принятия решений Ливана.

В сети гуляют уже тысячи кадров о последствиях обстрела, о смерти арабских детей и их родителей.

Посмотрите публичные заявления арабских лидеров.

Иран: Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал обстрел Израиля "актом героизма" и заявил, что Иран продолжает оказывать поддержку палестинскому народу;

Ирак: Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казими заявил, что обстрел Израиля является "актом агрессии" и что Ирак поддерживает палестинцев;

Ливан: Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что обстрел Израиля является "актом терроризма" и что Ливан поддерживает палестинцев;

Сирия: Президент Сирии Башар Асад заявил, что обстрел Израиля является "актом агрессии" и что Сирия поддерживает палестинцев;

Катар: Катар призвал к прекращению огня и заявил, что поддерживает палестинцев.

Цель достигнута.

Шаг 3. Повышение ставок

Рост напряженности на Ближнем Востоке, рост хаоса, террористической активности в мире.

Рост стоимости нефти — одного из важных источников финансового ресурса арабского мира. Что, в принципе, уже произошло

Параллельно с этим, Иран выигрывает время для развития своей ядерной программы и распространения ядерного оружия.

Выиграет и Россия.

Мир забирает фокус внимания с Украины на ближний Восток.

То, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, отвлекло внимание мира от Украины Фото: Из открытых источников

Еще одна война требует больше ресурсов и снижает риски победы Байдена на выборах в следующем году.

США, как написано выше, не заинтересованы еще в одной горячей точке на мировой карте. И не заинтересованы в росте расходов.

Помните, в июне с трудом согласовали рост потолка госдолга, а в октябре с трудом избежали шатдауна, приняв временный бюджет на 45 дней?

Растут риски и для переизбрания Байдена, выгодоприобретатель, понятно, Трамп

Ситуация на Ближнем Востоке непосредственно влияет на ситуацию в Украине и поддержку Украины со стороны США.

Шаг 4. Ищи, кому выгодно

Здесь важно понимать, что действия ХАМАС координированы Ираном, а Иран согласовывал эту "игру", безусловно, с Россией, которая передает Ирану ядерные технологии.

Рост напряженности в еще одном регионе — прямой удар по "глобальному полицейскому" США, который, очевидно, не справляется со своей функцией.

А значит, на арену должен выйти новый полицейский — Китай.

Или Великая Евразия — Проект Китая, России и их европейских союзников.

То, что происходит на этой неделе — лишь маленькая часть огромной картины построения нового Мирового Порядка.

Который будет построен только после большой войны.

Шаг 5

Процитирую Энштейна: "Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но в Четвертой будут использоваться палки и камни"

Очень надеюсь, что этого не произойдет, но мы все видели уже 7 октября, на что способны дикие варвары.

Не верю, что дикари остановятся, что их остановят смерти своих соплеменников, для которых такая смерть — священна.

Не верю, что и развитый западный мир способен пойти на уступки дикарям.

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