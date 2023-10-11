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Мнения Война в Израиле

На арену выходит Китай. Почему именно Пекин получит выгоду от конфликта в Израиле

Война, начавшаяся в Израиле, вряд ли ограничится Ближним Востоком, предполагает аналитик Анатолий Амелин. За этим конфликтом стоят крупные игроки, которые наверняка попытаются извлечь выгоду из столкновения.

Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Экономист, директор экономических программ Украинского института будущего
eye 48
китай, солдат, танк
Фото: РИА | Возможно, Китай станет конечным бенефициаром конфликта на Ближнем Востоке
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Началась ближневосточная многоходовка с последствиями для всего мира.

Что же произошло в Израиле 7 октября и что будет дальше?

Тезово мои субъективные соображения (можно критиковать).

Шаг 1. Атака Хамас на Израиль

Все уже понимают, что босоногое стадо ХАМАС с легким вооружением — это всего лишь первый ход в готовящейся многоходовке.

Эта атака не имела никаких военных перспектив.

Израиль многократно превосходит ХАМАС и его ближайших союзников в огневой мощи и в организованности.

А если так, то кто и что выиграл от такой атаки?

ХАМАС не могли сами подготовить и организовать такую сложную и дерзкую комбинацию.

И уже появились доказательства.

Это игра Ирана, который разработал эту операцию. И более того, профинансировал ее (по нашей информации, Иран выделил Хамасу более $700 млн. долл.)

Мотиваций у Ирана — несколько:

  1. Иран хочет разрушить потенциальные отношения Израиля и Саудовской Аравии. Вы помните, Израиль сегодня ведет переговоры с США и Саудовской Аравией о масштабной сделке, в рамках которой Вашингтон предложит гарантии безопасности Эр-Рияду в обмен на нормализацию саудитами отношений с Израилем, который, в свою очередь, пойдет на уступки палестинцам.
  2. Вторая цель — сплотить арабский мусульманский мир против "неверных" и, в первую очередь, Израиля. Жесткий ответ Израиля с ковровыми бомбардировками Сектора Газа, сотнями разрушенных многоэтажек, тысячами трупов... это картинка, которая очень нужна Ирану.

Сам Иран не готов к прямому военному противостоянию с Израилем, несмотря на достаточно сильную армию.

Причин несколько:

  • Израиль — ядерная страна и ответ будет соответствующим (200 боеголовок против 5 иранских);
  • США являются союзниками Израиля и гарантируют ему безопасность;
  • Усиление санкций США против Ирана и нежелание повторения судьбы Каддафи в Ливии и Хусейна в Ираке.

Шаг 2. Ответ Израиля

В ответ Израиль очень жестко прошелся по Сектору Газа и центрам принятия решений Ливана.

В сети гуляют уже тысячи кадров о последствиях обстрела, о смерти арабских детей и их родителей.

Посмотрите публичные заявления арабских лидеров.

  • Иран: Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал обстрел Израиля "актом героизма" и заявил, что Иран продолжает оказывать поддержку палестинскому народу;
  • Ирак: Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казими заявил, что обстрел Израиля является "актом агрессии" и что Ирак поддерживает палестинцев;
  • Ливан: Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что обстрел Израиля является "актом терроризма" и что Ливан поддерживает палестинцев;
  • Сирия: Президент Сирии Башар Асад заявил, что обстрел Израиля является "актом агрессии" и что Сирия поддерживает палестинцев;
  • Катар: Катар призвал к прекращению огня и заявил, что поддерживает палестинцев.

Цель достигнута.

Шаг 3. Повышение ставок

Рост напряженности на Ближнем Востоке, рост хаоса, террористической активности в мире.

Рост стоимости нефти — одного из важных источников финансового ресурса арабского мира. Что, в принципе, уже произошло

Параллельно с этим, Иран выигрывает время для развития своей ядерной программы и распространения ядерного оружия.

Выиграет и Россия.

Мир забирает фокус внимания с Украины на ближний Восток.

палестина, сектор газа, израиль, обстрелы Fullscreen
То, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, отвлекло внимание мира от Украины
Фото: Из открытых источников

Еще одна война требует больше ресурсов и снижает риски победы Байдена на выборах в следующем году.

США, как написано выше, не заинтересованы еще в одной горячей точке на мировой карте. И не заинтересованы в росте расходов.

Помните, в июне с трудом согласовали рост потолка госдолга, а в октябре с трудом избежали шатдауна, приняв временный бюджет на 45 дней?

Растут риски и для переизбрания Байдена, выгодоприобретатель, понятно, Трамп

Ситуация на Ближнем Востоке непосредственно влияет на ситуацию в Украине и поддержку Украины со стороны США.

Шаг 4. Ищи, кому выгодно

Здесь важно понимать, что действия ХАМАС координированы Ираном, а Иран согласовывал эту "игру", безусловно, с Россией, которая передает Ирану ядерные технологии.

Рост напряженности в еще одном регионе — прямой удар по "глобальному полицейскому" США, который, очевидно, не справляется со своей функцией.

А значит, на арену должен выйти новый полицейский — Китай.

Или Великая Евразия — Проект Китая, России и их европейских союзников.

То, что происходит на этой неделе — лишь маленькая часть огромной картины построения нового Мирового Порядка.

Который будет построен только после большой войны.

Шаг 5

Процитирую Энштейна: "Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но в Четвертой будут использоваться палки и камни"

Очень надеюсь, что этого не произойдет, но мы все видели уже 7 октября, на что способны дикие варвары.

Не верю, что дикари остановятся, что их остановят смерти своих соплеменников, для которых такая смерть — священна.

Не верю, что и развитый западный мир способен пойти на уступки дикарям.

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