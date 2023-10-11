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Думки Війна в Ізраїлі

На арену виходить Китай. Чому саме Пекін отримає вигоду від конфлікту в Ізраїлі

Війна, що почалася в Ізраїлі, навряд чи обмежиться Близьким Сходом, припускає аналітик Анатолій Амелін. За цим конфліктом стоять великі гравці, які напевно спробують отримати вигоду від зіткнення.

Анатолій Амелін
Анатолій Амелін
Економiст. Директор економічних програм Українського інституту майбутнього
eye 379
китай, солдат, танк
Фото: РИА | Можливо, Китай стане кінцевим бенефіціаром конфлікту на Близькому Сході
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Почалася близькосхідна багатоходівка з наслідками для всього світу.

Що ж сталося в Ізраїлі 7 жовтня і що буде далі?

Тезово мої суб'єктивні міркування (можна критикувати).

Крок 1. Атака Хамас на Ізраїль

Всі вже розуміють, що босоноге стадо ХАМАС з легким озброєнням — це всього лише перший хід у багатоходівці, що готується.

Ця атака не мала жодних військових перспектив.

Ізраїль багаторазово перевершує ХАМАС та її найближчих союзників у вогневої могутності й у організованості.

А якщо так, то хто і що виграв від такої атаки?

ХАМАС не могли самі підготувати та організувати таку складну та зухвалу комбінацію.

І вже з'явилися докази.

Це гра Ірану, який розробив цю операцію. I більше того, профінансував її (за нашою інформацією, Іран виділив Хамасу понад $700 млн. дол.)

Мотивацій в Ірану — кілька:

  1. Іран хоче зруйнувати потенційні відносини Ізраїлю та Саудівської Аравії. Ви пам'ятаєте, Ізраїль сьогодні веде переговори зі США та Саудівською Аравією про масштабну угоду, в рамках якої Вашингтон запропонує гарантії безпеки Ер-Ріяду в обмін на нормалізацію саудитами відносин з Ізраїлем, що, у свою чергу, піде на поступки палестинцям.
  2. Друга мета — згуртувати арабський мусульманський світ проти "невірних" і, в першу чергу, Ізраїлю. Жорстка відповідь Ізраїлю з килимовими бомбардуваннями Сектору Газа, сотнями зруйнованих багатоповерхівок, тисячами трупів… це картинка, яка дуже потрібна Ірану.

Сам Іран не готовий до прямого військового протистояння з Ізраїлем, незважаючи на досить сильну армію.

Причин кілька:

  • Iзраїль — ядерна країна і відповідь буде відповідною (200 боєголовок проти 5 іранських)
  • США є союзниками Ізраїлю та гарантують йому безпеку
  • Посилення санкцій США проти Ірану та небажання повторення долі Каддафі в Лівії й Хусейна в Іраку.

Крок 2. Відповідь Ізраїля

У відповідь Ізраїль дуже жорстко пройшовся Сектором Газа і центрами прийняття рішень Лівану.

У мережі гуляють уже тисячі кадрів про наслідки обстрілу, про смерть арабських дітей та їхніх батьків.

Подивіться публічні заяви арабських лідерів.

  • Іран: Президент Ірану Ебрахім Раїсі назвав обстріл Ізраїлю "актом героїзму" і заявив, що Іран продовжує надавати підтримку палестинському народу;
  • Ірак: Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казімі заявив, що обстріл Ізраїлю є "актом агресії" і що Ірак підтримує палестинців;
  • Ліван: Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті заявив, що обстріл Ізраїлю є "актом тероризму" і що Ліван підтримує палестинців;
  • Сирія: Президент Сирії Башар Асад заявив, що обстріл Ізраїлю є "актом агресії" і що Сирія підтримує палестинців;
  • Катар: Катар закликав до припинення вогню та заявив, що підтримує палестинців.

Мета досягнута.

Крок 3. Підвищення ставок

Зростання напруженості на Близькому Сході, зростання хаосу, терористичної активності у cвіті.

Зростання вартості нафти — одного з важливих джерел фінансового ресурсу арабського світу. Що, в принципі, вже сталося

Паралельно з цим, Іран виграє час для розвитку своєї ядерної програми та поширення ядерної зброї.

Виграє і Росія.

Світ забирає фокус уваги з України на ближній Схід.

палестина, сектор газа, ізраїль, обстріли Fullscreen
Те, що відбувається зараз на Близькому Сході, відвернуло увагу світу від України
Фото: З відкритих джерел

Ще одна війна вимагає більше ресурсів та знижує ризики перемоги Байдена на виборах наступного року.

США, як написано вище, не зацікавлені ще в одній гарячій точці на світовій карті. I незацікавлені у зростанні витрат.

Пам'ятаєте, у червні важко погодили зростання стелі держборгу, а в жовтні насилу уникли шатдауна, ухваливши тимчасовий бюджет на 45 днів?

Зростають ризики і для переобрання Байдена, вигодонабувач, вочевидь, Трамп

Ситуація на Близькому Сході безпосередньо впливає на ситуацію в Україні та підтримку України з боку США.

Крок 4. Шукай, кому вигідно

Тут важливо розуміти, що дії ХАМАС, координовані Іраном, а Іран узгоджував цю "гру", безумовно, з Росією, яка передає Ірану ядерні технології.

Зростання напруженості в ще одному регіоні — прямий удар по "глобальному поліцейському" США, який, очевидно, не справляється зі своєю функцією.

А отже, на арену має вийти новий поліцейський – Китай.

Або Велика Євразія – Проект Китаю, Росії та їх європейських союзників.

Те, що відбувається цього тижня — лише маленька частина величезної картини побудови нового Світового Порядку.

Який буде збудований тільки після великої війни.

Крок 5

Процитую Енштейна: "Я не знаю, якою зброєю вестиметься Третя світова війна, але в Четвертій будуть використовуватися палиці та каміння"

Дуже сподіваюся, що цього не станеться, але ми всі бачили вже 7 жовтня, на що здатні дикі варвари.

Не вірю, що дикуни зупиняться, що їх зупинять смерті своїх одноплемінників, для яких така смерть — священна.

Не вірю, як і розвинений західний світ здатний піти на поступки дикунам.

Джерело.

Важливо
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