На арену виходить Китай. Чому саме Пекін отримає вигоду від конфлікту в Ізраїлі

Related video

Почалася близькосхідна багатоходівка з наслідками для всього світу.

Що ж сталося в Ізраїлі 7 жовтня і що буде далі?

Тезово мої суб'єктивні міркування (можна критикувати).

Крок 1. Атака Хамас на Ізраїль

Всі вже розуміють, що босоноге стадо ХАМАС з легким озброєнням — це всього лише перший хід у багатоходівці, що готується.

Ця атака не мала жодних військових перспектив.

Ізраїль багаторазово перевершує ХАМАС та її найближчих союзників у вогневої могутності й у організованості.

А якщо так, то хто і що виграв від такої атаки?

ХАМАС не могли самі підготувати та організувати таку складну та зухвалу комбінацію.

І вже з'явилися докази.

Це гра Ірану, який розробив цю операцію. I більше того, профінансував її (за нашою інформацією, Іран виділив Хамасу понад $700 млн. дол.)

Мотивацій в Ірану — кілька:

Іран хоче зруйнувати потенційні відносини Ізраїлю та Саудівської Аравії. Ви пам'ятаєте, Ізраїль сьогодні веде переговори зі США та Саудівською Аравією про масштабну угоду, в рамках якої Вашингтон запропонує гарантії безпеки Ер-Ріяду в обмін на нормалізацію саудитами відносин з Ізраїлем, що, у свою чергу, піде на поступки палестинцям. Друга мета — згуртувати арабський мусульманський світ проти "невірних" і, в першу чергу, Ізраїлю. Жорстка відповідь Ізраїлю з килимовими бомбардуваннями Сектору Газа, сотнями зруйнованих багатоповерхівок, тисячами трупів… це картинка, яка дуже потрібна Ірану.

Сам Іран не готовий до прямого військового протистояння з Ізраїлем, незважаючи на досить сильну армію.

Причин кілька:

Iзраїль — ядерна країна і відповідь буде відповідною (200 боєголовок проти 5 іранських)

США є союзниками Ізраїлю та гарантують йому безпеку

Посилення санкцій США проти Ірану та небажання повторення долі Каддафі в Лівії й Хусейна в Іраку.

Крок 2. Відповідь Ізраїля

У відповідь Ізраїль дуже жорстко пройшовся Сектором Газа і центрами прийняття рішень Лівану.

У мережі гуляють уже тисячі кадрів про наслідки обстрілу, про смерть арабських дітей та їхніх батьків.

Подивіться публічні заяви арабських лідерів.

Іран: Президент Ірану Ебрахім Раїсі назвав обстріл Ізраїлю "актом героїзму" і заявив, що Іран продовжує надавати підтримку палестинському народу;

Ірак: Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казімі заявив, що обстріл Ізраїлю є "актом агресії" і що Ірак підтримує палестинців;

Ліван: Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті заявив, що обстріл Ізраїлю є "актом тероризму" і що Ліван підтримує палестинців;

Сирія: Президент Сирії Башар Асад заявив, що обстріл Ізраїлю є "актом агресії" і що Сирія підтримує палестинців;

Катар: Катар закликав до припинення вогню та заявив, що підтримує палестинців.

Мета досягнута.

Крок 3. Підвищення ставок

Зростання напруженості на Близькому Сході, зростання хаосу, терористичної активності у cвіті.

Зростання вартості нафти — одного з важливих джерел фінансового ресурсу арабського світу. Що, в принципі, вже сталося

Паралельно з цим, Іран виграє час для розвитку своєї ядерної програми та поширення ядерної зброї.

Виграє і Росія.

Світ забирає фокус уваги з України на ближній Схід.

Те, що відбувається зараз на Близькому Сході, відвернуло увагу світу від України Фото: З відкритих джерел

Ще одна війна вимагає більше ресурсів та знижує ризики перемоги Байдена на виборах наступного року.

США, як написано вище, не зацікавлені ще в одній гарячій точці на світовій карті. I незацікавлені у зростанні витрат.

Пам'ятаєте, у червні важко погодили зростання стелі держборгу, а в жовтні насилу уникли шатдауна, ухваливши тимчасовий бюджет на 45 днів?

Зростають ризики і для переобрання Байдена, вигодонабувач, вочевидь, Трамп

Ситуація на Близькому Сході безпосередньо впливає на ситуацію в Україні та підтримку України з боку США.

Крок 4. Шукай, кому вигідно

Тут важливо розуміти, що дії ХАМАС, координовані Іраном, а Іран узгоджував цю "гру", безумовно, з Росією, яка передає Ірану ядерні технології.

Зростання напруженості в ще одному регіоні — прямий удар по "глобальному поліцейському" США, який, очевидно, не справляється зі своєю функцією.

А отже, на арену має вийти новий поліцейський – Китай.

Або Велика Євразія – Проект Китаю, Росії та їх європейських союзників.

Те, що відбувається цього тижня — лише маленька частина величезної картини побудови нового Світового Порядку.

Який буде збудований тільки після великої війни.

Крок 5

Процитую Енштейна: "Я не знаю, якою зброєю вестиметься Третя світова війна, але в Четвертій будуть використовуватися палиці та каміння"

Дуже сподіваюся, що цього не станеться, але ми всі бачили вже 7 жовтня, на що здатні дикі варвари.

Не вірю, що дикуни зупиняться, що їх зупинять смерті своїх одноплемінників, для яких така смерть — священна.

Не вірю, як і розвинений західний світ здатний піти на поступки дикунам.

Джерело.

Важливо