Ізраїль платить за зарозумілість. Як ганьба 7 жовтня покращить єврейську державу

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Історія Армії оборони Ізраїлю — це історія невдач, за якими слідувало винятково швидке відновлення. Елітні ізраїльські парашутно-десантні підрозділи виникли на базі організацій, створених після серії невдалих рейдів відплати на початку 1950-х років. Бронетанковий корпус Ізраїлю став одним із найкращих у світі після похмурих результатів 1956 року. Інші підрозділи були створені після невдалої спроби 1974 року врятувати заручників, утримуваних у місті Маалот. Блискуче придушення Ізраїлем сирійської ППО 1982 року стало результатом приголомшливих втрат літаків у Війні Судного дня 1973 року і так далі.

Щоразу після невдачі Армія оборони Ізраїлю адаптується, як це відбувається і сьогодні. У цьому допомагає традиція жорсткого самоаналізу. Майже вся документація Комісії Аграната після війни 1973 року була розсекречена; в кінцевому підсумку, те ж саме станеться і з Комісією Винограда, яка розслідувала невдачі ліванської війни 2006 року. У кожному випадку покотилися голови — міністрів оборони, начальників штабів і навіть прем'єр-міністрів. Після нинішнього розгрому на кордоні з сектором Гази, ймовірно, станеться те ж саме. Те, що сотні тисяч ізраїльських протестувальників, стурбованих пропонованою судовою реформою, не змогли зробити з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, імовірно, зроблять п'ять чи шість похмурих відставних суддів, генералів і державних службовців.

Армія оборони Ізраїлю по праву вважається однією з найкращих армій у світі: інноваційною, креативною та кваліфікованою. Це так, бо вона може залучити всіх найталановитіших і найздібніших громадян своєї країни, що є величезною перевагою законної системи загальної військової повинності та тривалої резервної служби. Передова технологічна база країни, яка почала відчуватися ще у війні 1967 року, є величезною допомогою, так само як і невеликі розміри Ізраїлю, і постійна безпосередня загроза. Зрештою, солдати в буквальному сенсі б'ються за захист домівок і родин.

Але чим же тоді пояснити катастрофічний провал, що стався в останні кілька днів? Газа — одна з найретельніше спостережуваних ділянок землі на Землі, її площа становить усього лише 140 квадратних миль. Ізраїльтяни відстежують повітряний простір і мають усілякі датчики, що контролюють його; водночас їхня служба внутрішньої безпеки знає складну кланову структуру палестинців і в минулому могла грати на їхньому суперництві.

Одне з пояснень, безсумнівно, буде пов'язане з допомогою, яку ХАМАС отримав від Ірану і, можливо, інших гравців, таких як "Хезболла". Підготовка штурмових загонів ХАМАС, глибокі та складні тунелі й бункерні системи в секторі Гази, а також здатність палестинського терористичного угруповання контрабандою провозити сучасну зброю дають змогу припустити роботу здібних союзників. І дияволу потрібно віддати належне: ХАМАС дисциплінований, ідеологічно відданий, безжальний і розумний. Як то кажуть, зіграйте в шахи проти шахового майстра, і ви станете кращими в шахах.

Але є й інша причина. Фатальним гріхом ЦАХАЛу, як і багатьох його політичних керівників, є зарозумілість. Після війни Судного дня один відсторонений генерал, який, хоч і був світською людиною, мав релігійну освіту, сказав, що війна стала результатом гріха азут метцаха. Йшлося про сповідувальну літургію того часу, коли євреї били себе в груди й сповідувалися в багатьох гріхах, зокрема й у тих, що походять від азут метцаха: зарозумілості.

Коли комісія розслідує цю війну, вона, безсумнівно, виявить безліч недоліків у роботі ізраїльської розвідки, оперативному плануванні та, насамперед, політичному керівництві, через що Ізраїль виглядав винятково слабким в очах своїх ворогів. Але в основі прорахунків, імовірно, лежить зарозумілість, та сама зарозумілість, яка переконала ізраїльських генералів у тому, що кілька танкових бригад розгромить єгипетську армію 1973 року, або що проблему "Хезболли" 2006 року можна вирішити за допомогою потужної авіації.

Ізраїльські військові готові змити ганьбу 7 жовтня

Однак на цьому історія не закінчиться. Ізраїль перетвориться в результаті цього розгрому, настільки хитромудро присвяченого до 50-річчя Війни Судного дня. У якомусь сенсі це не по-справжньому екзистенціальний конфлікт: Ізраїль вочевидь є тут сильнішою стороною, попри важкі цивільні та військові втрати, а також на приниження, викликане вторгненням у десятки міст і поселень кібуців, захопленням старших офіцерів, нальотом на військовий штаб, знищенням бронетехніки.

Що залишиться, так це відео, на яких бабусь тягнуть у полон, застрелюють дітей, роздягають догола молодих жінок, оскверняють трупи. Для багатьох євреїв відгомони цих сцен первісні і сходять до Книги Плачу, написаної дві з половиною тисячі років тому: "Дівиці її страждають... Маленькі діти її пішли в полон... Юнак і старий ляжуть на землі, на вулицях... Ти вбивав нещадно". Подібні сцени залишили дуже багато шрамів у єврейській історії: від масових убивств під час хрестових походів до погромів 19-го і початку 20-го століть і найбільшого жаху Голокосту. Вони глибокі й незабутні в душі будь-якого ізраїльтянина, навіть якщо він любить серфінг по суботах і не проти сендвіча з шинкою.

Чого світові слід очікувати зараз, то це холодно-запеклих і надзвичайно жорстоких воєнних дій у секторі Гази, ймовірно, як на землі, так і з повітря. Це спричинить важкі військові втрати і, без сумніву, ще більше жертв серед палестинського цивільного населення, оскільки ХАМАС завжди, керуючись стратегічною хитрістю, ховав свої командні пункти під лікарнями, свої склади зброї — у мечетях, свої вогневі точки — у дитячих садках. За правилами війни, вони стають законними цілями.

Ізраїльські стратеги не тільки захочуть вивести з ладу ХАМАС на довгі роки, створюючи ситуацію "стримуючого фактора". Зрештою, 2006 рік, можливо, і був частково провальним, але "Хезболла" після цього вагалася, чи варто робити ще один удар по єврейській державі. Коли 2007 року ізраїльтяни і США виявили в Сирії секретний реактор, побудований Північною Кореєю, ізраїльтяни були сповнені рішучості відновити свою репутацію, знищивши об'єкт самостійно, нічого нікому про це не сказавши. Так вони і зробили.

У стратегічному плані в жорстокій атаці ХАМАС було щось геніальне. Це, ймовірно, підірве офіційну мирну угоду між Саудівською Аравією та Ізраїлем, і вона може мати ще жахливіші наслідки, якщо в справу вступить "Хезболла", а осередки ХАМАСу зможуть почати нові атаки на ізраїльські поселення на Західному Березі. Це посилює Іран і послаблює США. Але Ізраїль і його збройні сили проявлять стійкість, яка здивує навіть їх самих.

Напередодні руйнування північнокорейського реактора держсекретарка Кондоліза Райс відправила мене до Ізраїлю, щоб дізнатися, чи готові ізраїльтяни до того, що може перерости в ширшу війну на Близькому Сході. Я зустрівся, зокрема, з головою Моссаду, генералом запасу Меїром Даганом. У його конференц-залі висіла фотографія ізраїльських винищувачів, що пролітали над Освенцимом. Ми про це не говорили і не повинні були. Я не бачив фотографії, що висіла в його кабінеті, на якій його дідусь по материнській лінії стояв на колінах перед тим, як його застрелили нацисти. Картини 2023 року, про які страшно навіть подумати, ще довго висітимуть на стінах його наступників і, що ще важливіше, зберігатимуться в їхніх головах і серцях.

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