"Позиция России была достойной": в ХАМАС поблагодарили Кремль за поддержку

По словам члена политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзука, Москва не позволила США и Израилю продвинуть собственную резолюцию во время заседания Совета безопасности ООН.

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ХАМАС поблагодарил Россию за поддержку в израильско-палестинском конфликте и считает такую позицию достойной. Об этом заявил член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук в интервью телеканалу Al-Jazeera, передает российское издание "РИА Новости" 10 октября.

Речь пошла о заседании Совета Безопасности ООН, во время которого коснулись нападения ХАМАС на территорию Израиля. В Секторе Газа считают, что Кремль занимает правильную позицию.

"Позиция России была очень достойной. Россия не позволила США и Израилю продвинуть свою резолюцию в Совете Безопасности", — говорится в сообщении.

К слову, также ведутся контакты с Моской по поводу израильских пленных, у которых имеется второе гражданство России.

Отдельно Муса Абу-Марзук отметил, что ХАМАС якобы выполнил цели своей операции на территории Израиля и теперь показывает готовность к мирному диалогу.

"Мы выполнили наши цели. Мы открыты к любым обсуждениям и политическому диалогу", — продолжил член политбюро ХАМАС.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил США в войне в Израиле. Он считает, что противостояние якобы является результатом "провала политики США на Ближнем Востоке".

"К сожалению мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов", — заявил Владимир Путин.

Напомним, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия входит в число стран, которые, по его мнению, стоят за атаками, совершаемыми террористической организацией ХАМАС на Израиль.

После этого заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев написал о якобы связях Украины с организацией ИГИЛ, которая является террористической.