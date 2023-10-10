"Получает взносы от Зеленского": Медведев заявил о "сотрудничестве" Украины и ИГИЛ

Бывший российский президент утверждает, что террористы ИГИЛ якобы имеют секретные счета в банках Украины и тайно скупают украинскую недвижимость.

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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о якобы связях Украины с террористической организацией ИГИЛ. Об этом он написал в своем Telegram-канале 10 октября.

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Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что за движением ХАМАС стоит РФ. В ответ он заявил, что "ИГИЛ — традиционный партнер украинского режима".

"Украинские власти признают близость позиций бандеровской идеологии и идеологии ИГИЛ", — написал Медведев.

В публикации экс-президента РФ также говорится, что ИГИЛ якобы регулярно получает от президента Украины Владимира Зеленского "спонсорские взносы" и оружие НАТО, "украденное укронационалистами". По словам Медведева, ИГИЛ выполняет указание Киева по всему миру.

"Участники ИГИЛ имеют секретные счета в банках Украины и тайно скупают украинскую недвижимость", — добавил российский чиновник.

Публикация Дмитрия Медведева Фото: Скриншот Публикация Дмитрия Медведева Фото: Скриншот

Напомним, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия входит в число стран, которые, по его мнению, стоят за атаками, совершаемыми террористической организацией ХАМАС на Израиль.

Ранее, 9 октября, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, что в обучении боевиков ХАМАС принимали участие инструкторы из Российской Федерации.