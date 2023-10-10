"Отримує внески від Зеленського": Медведєв заявив про "співпрацю" України та ІДІЛ
Колишній російський президент стверджує, що терористи ІДІЛ нібито мають секретні рахунки в банках України й таємно скуповують українську нерухомість.
Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив про нібито зв'язки України з терористичною організацією ІДІЛ. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 10 жовтня.Важливо
Дмитро Медведєв прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про те, що за рухом ХАМАС стоїть РФ. У відповідь він заявив, що "ІДІЛ — традиційний партнер українського режиму".
"Українська влада визнає близькість позицій бандерівської ідеології та ідеології ІДІЛ", — написав Медведєв.
У публікації експрезидента РФ також ідеться, що ІДІЛ нібито регулярно отримує від президента України Володимира Зеленського "спонсорські внески" і зброю НАТО, "вкрадену укронаціоналістами". За словами Медведєва, ІДІЛ виконує вказівку Києва по всьому світу.
"Учасники ІДІЛ мають секретні рахунки в банках України й таємно скуповують українську нерухомість", — додав російський чиновник.
Нагадаємо, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія входить до переліку країн, які, на його думку, стоять за атаками, здійсненими терористичною організацією ХАМАС на Ізраїль.
Раніше, 9 жовтня, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив, що в навчанні бойовиків ХАМАС брали участь інструктори з Російської Федерації.