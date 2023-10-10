"Отримує внески від Зеленського": Медведєв заявив про "співпрацю" України та ІДІЛ

Колишній російський президент стверджує, що терористи ІДІЛ нібито мають секретні рахунки в банках України й таємно скуповують українську нерухомість.

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Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив про нібито зв'язки України з терористичною організацією ІДІЛ. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 10 жовтня.

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Дмитро Медведєв прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про те, що за рухом ХАМАС стоїть РФ. У відповідь він заявив, що "ІДІЛ — традиційний партнер українського режиму".

"Українська влада визнає близькість позицій бандерівської ідеології та ідеології ІДІЛ", — написав Медведєв.

У публікації експрезидента РФ також ідеться, що ІДІЛ нібито регулярно отримує від президента України Володимира Зеленського "спонсорські внески" і зброю НАТО, "вкрадену укронаціоналістами". За словами Медведєва, ІДІЛ виконує вказівку Києва по всьому світу.

"Учасники ІДІЛ мають секретні рахунки в банках України й таємно скуповують українську нерухомість", — додав російський чиновник.

Публікація Дмитра Медведєва Фото: Скриншот Публікація Дмитра Медведєва Фото: Скриншот

Нагадаємо, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія входить до переліку країн, які, на його думку, стоять за атаками, здійсненими терористичною організацією ХАМАС на Ізраїль.

Раніше, 9 жовтня, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив, що в навчанні бойовиків ХАМАС брали участь інструктори з Російської Федерації.