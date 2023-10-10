"Потрібно створити Палестинську державу": Путін звинуватив США у війні в Ізраїлі (відео)

Російський президент стверджує, що війна в Ізраїлі нібито стала результатом "провалу політики США на Близькому Сході".

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Президент Російської Федерації Володимир Путін уперше прокоментував війну в Ізраїлі, звинувативши в загостренні конфлікту Сполучені Штати Америки. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Республіки Ірак Мухаммедом Судані 10 жовтня.

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"На жаль, ми бачимо різке загострення ситуації на Близькому Сході. Я думаю, що багато хто погодиться зі мною в тому, що це яскравий приклад провалу політики Сполучених Штатів", — заявив Путін.

На думку російського президента, Вашингтон намагався монополізувати врегулювання ситуації на Близькому Сході, проте не шукав "компромісів, прийнятних для обох сторін".

Володимир Путін заявив, що США нібито чинили тиск на обидві сторони, однак не враховували при цьому "корінних інтересів палестинського народу".

"Я маю на увазі насамперед необхідність реалізації рішень Радбезу ООН щодо створення незалежної суверенної Палестинської держави", — пояснив президент РФ.

Володимир Путін висловився про війну в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня Москва звинуватила Захід у блокуванні роботи близькосхідного "квартету" міжнародних посередників щодо палестино-ізраїльського конфлікту. Міністерство закордонних справ РФ висловило найсерйознішу стурбованість "різким загостренням ситуації" в Ізраїлі.

Ми також повідомляли, що 9 жовтня глава Чечні Рамзан Кадиров підтримав Палестину у війні проти Ізраїлю і заявив, що готовий відправити туди свої війська. Політик заявив, що в Ізраїлі свого часу його мирну делегацію всіляко гнобили і провокували, тому зараз він на боці Палестини.